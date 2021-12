Vedeta din România pe care nimeni nu o mai recunoaște! A slăbit și arată ca o puștoaică la 50 de ani

Este una dintre cele mai apreciate și populare cântărețe din România, iar vocea ei este una dintre cele mai răsunătoare din showbizul monden. Celebra artistă a slăbit enorm și arată senzațional. Oamenii au întors privirea după ea și s-au frecat la ochi, crezând că este vorba despre altcineva. Cu părul scurt, haine moderne și o siluetă de domnișoară, vedeta de 50 de ani poate fi confundată cu o adolescentă. Despre cine este vorba.

Monica Anghel nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Milioane de fani din toate colțurile țării o apreciază și o stimează pentru talentul infinit, zâmbetul de milioane, sinceritate și simțul dezvoltat al umorului.

Vocea reputatei interprete de muzică ușoară este inconfundabilă, însă silueta ei de adolescentă este ceea ce nu a putut trece neobservată. Recent, fotoreporterii de la Wowbiz au surprins-o pe Monica Anghel, alături de soțul ei, la cumpărături într-un centru comercial din Capitală. Imaginile sunt incredibile.

Celebra solistă este de nerecunoscut, după ce a slăbit 30 de kilograme. Îmbrăcată în haine moderne, cu părul scurt și blond, Monica Anghel a etalat o siluetă de adolescentă prin cele mai populare magazine ale mall-ului din București, iar fanii nu au recunoscut-o.

La 50 de ani, Monica Anghel arată atât de bine, de parcă s-ar fi șters cel puțin două decade de pe chipul și trupul său. Mai mult de atât, de când a scăpat de kilogramele în plus, vedeta și-a schimbat și stilul vestimentar, spre bucuria admiratorilor săi.

„Important este ca mie, când mă uit în oglindă, să-mi placă ceea ce văd. Şi mie îmi place ceea ce văd. E drept că, din fericire, am putut să mă tund aşa, pentru că am capul perfect rotund, am urechile proporţionate, faţa la fel.

Mie mi se pare că arăt extraordinar de bine pentru 50 de ani. Nu mi-am făcut intervenţii la faţă, doar puţin botox între sprâncene pentru că tot timpul stăteam încruntată şi mă întreba copilul dacă sunt supărată pe el.

Şi atâta tot, altceva nu mi-am făcut. Dar probabil că moştenirea genetică fiind foarte bună, ăsta e şi motivul pentru care arăt atât de bine”, declara Monica Anghel, acum ceva timp, pentru publicația okmagazine.ro.