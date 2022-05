Vedeta din România care vrea să-și refacă viața, la 4 ani de la moartea soțului. Anunțul emoționant

O vedetă din România vrea să își refacă viața. Aceasta este decisă să mai dea o șansă iubirii, la 4 ani de la decesul soțului ei. Tragedia din familia sa a ținut-o departe de gânduri pozitive și a hotărât pentru o vreme să nu mai cunoască pe nimeni. Iată că timpul a trecut, iar rănile ei au fost închise. Cum se simte acum și ce anunț a făcut? Fanii ei sunt extrem de bucuroși să o vadă fericită. ,,Am o viaţă destul de plină, nu mă plâng’‘, a subliniat ea.

Cei mai mulți dintre români o știu drept gazda emisiunii ,,Iartă-mă”, proiectul din anii 2000 care i-a ținut pe telespectatori seară de seară în fața micilor ecrane. Unul din cele mai de succes formate de televiziune a propulsat-o pe Raluca Moianu.

Vedeta era îndrăgită și pentru vocea ei pe care cu toții o auzeau la Gold FM. Aceasta are un zâmbet incredibil și este o persoană pozitivă, dar viața nu a ferit-o de griji.

Raluca Moianu a avut parte de un moment de cumpănă. Cea din urmă și tatăl fiicei sale au divorțat în anul 2013. Blondina a mărturisit că atunci a fost un moment în care s-au îndepărtat și au decis să ia o pauză.

Cu toate astea, ei s-au împăcat și au luat-o de la capăt. Exact în acea perioadă diagnosticul primit de bărbat din partea medicilor a cutremurat tot peisajul.

,,Cumva, cred că ne îndepărtasem un pic şi aveam nevoie de o pauză ca să ne dăm seama că, de fapt, ne iubim. A fost doar un break. Ne-am împăcat şi viaţa noastră a continuat și, deşi pare o poveste tip telenovelă, probabil că destinul meu era să am grijă de el până în ultimul minut.

Întrebată dacă a reușit să se vindece, fosta prezentatoare a răspuns că i-a fost foarte greu. Clipele grele s-au ținut lanț. Tatăl său s-a stins din viață în anul 2017, iar la o vreme a aflat că bărbatul alături de care spera să-și trăiască bătrânețea are cancer. Aceasta a mărturisit că nu se plânge de o viață plictisitoare.

Ea este sociabilă și își petrece mult timp cu prietenii, iar dacă este să-și facă apariția cineva care să o învețe din nou tainele iubitii, atunci ea are o ușă deschisă.

,,Sunt sociabilă, am prieteni, ies, sunt mare fană board game-uri şi am nişte prieteni cu care joc „Trenuleţe”. Am o viaţă destul de plină, nu mă plâng de singurătate.

Dacă e să mai vină cineva în viaţa mea, va apărea, nu trebuie să-l caut eu. Și trebuie să fie un gentleman, altfel nu se poate”, a mai spus Raluca Moianu.