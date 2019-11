Raluca Moianu, momente foarte triste după moartea fostului soț. Ce se întâmplă cu fiica ei, Mara

Raluca Moianu a avut parte de o încercare foarte grea din partea vieții. Aceasta a rămas să-și crească singură fiica, după ce soțul său a murit. Cum se simte acum vedeta și câte de greu a trecut timpul petrecut fără tatăl copilului ei?

Raluca Moianu a trecut prin clipe grele, dar a trebuit să se refacă rapid, pentru că o are pe fiica ei în grijă. Mara Ilinca are acum 14 ani, este frumoasă și foarte puternică, din cauza tragediei prin care a fost nevoită să treacă. Raluca Moianu a oferit un interviu pentru click.ro despre viața sa după ce soțul ei s-a stins din viață. Se pare că a fost ajutată foarte mult de sprijinul necondiționat al fiicei și de iubirea pe care i-o oferea în momentele grele.

Fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit că îl vede pe Marius Ancuța în ochii fiicei sale la fiecare privire. „Ea e mai frumoasă decât mine, cred că seamănă cu Mario (Ancuţa, soţul Ralucăi, care s-a stins din viaţă acum un an şi jumătate – n.r.). Are ochii lui albaştri, ai mei sunt verzi…”, a spus aceasta.

Mara a revenit în atenția tuturor după ce a câștigat Miss Boboc. Aceasta a impresionat cu frumusețea sa, dar și cu calitățile pe care le deține. Tânăra este foarte curioasă să învețe cât mai multe lucruri. Ea iubește să facă sport și adoră să meargă la balet.

„Mara e în perioada în care i se face foarte mult curte şi e mulţumită de ideea aceasta. Dar parcă n-are timp, e ocupată. Iar eu n-am timp, că muncesc foarte mult. Am de ţinut o casă, un copil de crescut şi recunosc că în anul în care a trecut nu am avut minte pentru asta. Am avut nevoie de o perioadă în care trebuia să mă vindec. Şi nu ştiu dacă îmi va trece vreodată”

