Vedeta din România care suferă de depresie: ‘Mi-am dat seama de la 6 ani’

O cunoscută vedetă din România a mărturisit că suferă de depresie de foarte mult timp. Ea s-a deschis în cadrul unui interviu și a povestit despre episoadele prin care a trecut.

Deși este încă tânără, vedeta a trecut prin clipe inimaginabile. Și-a dat seama că este în depresie, iar totul a început de când avea 6 ani.

Potrivit spuselor sale, s-a luptat cu depresia de la o vârstă la care alți copii nici nu realizează prea multe în jurul lor.

Roxen și-a dat seama, la 6 ani, că ceva nu este în regulă cu ea și a cerut ajutor. A vorbit pentru prima oară la școală despre ce i se întâmplă. Fosta reprezentantă Eurovision avea stări ciudate, iar după ce a vorbit cu părinții a primit ajutor specializat.

„Da, eu am realizat că am o problemă. Eram foarte mică și nu simțeam că aparțin, mă simțeam alienată. Am simțit că e ceva în neregulă cu mine și am luat măsuri. (…) N-am avut de ales, așa mi-a fost viața”, a explicat Roxen, la Antena Stars.