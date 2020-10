Povestea tulburătoare a lui Roxen. Prin ce momente răvășitoare trece

Reprezentanta României la Eurovision Roxen a surprins pe toată lumea cu declarații cutremurătoare. Ea vorbește pentru prima dată despre problemele de sănătate cu care se confruntă încă de la șase ani.

Tânăra artistă a dezvăluit că suferă de depresie și anxietate de la vârsta de șase ani. Deși la început i-a fost foarte greu, pe parcurs a învățat să își controleze aceste stări, iar acum este foarte bine și este bucuroasă de fiecare moment.

”Sufăr de depresie de la 6 ani și viața mea a fost ca un roller coaster. Știu că sunteți mulți care mă înțelegeți. Însă acum pot să mă laud și sunt foarte mândră de chestia asta, pentru că după ani de zile am reușit să mă lupt cu depresia și anxietatea, și chiar dacă o să vină înapoi, mă bucur de momentele astea cât de mult pot și o să fiu aici pentru voi.

Cine are anxietate știe că nu poate fi ținută sub control. Ceea ce fac este să mă duc undeva să stau singură, să respir și să beau apă. Să mă gândesc că totul este bine. Am nevoie de aceste momente sau scriu cuiva”, a declarat cântăreața, potrivit Spynews.ro.