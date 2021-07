Roxen și-a lăsat fanii mască: „M-am născut fată, dar…” Dezvăluiri năucitoare despre orientarea ei sexuală

Anunț incredibil în muzica românească. Artista Roxen și-a lăsat fanii fără cuvinte, după ce le-a mărturisit care este, de fapt, orientarea ei sexuală. Declarațiile participantei României la Eurovision 2021 sunt incredibile.

După ce a revenit în țară, după participarea la Eurovision 2021, artista a primit multe critici din partea unor persoane care i-au spus că locul ei nu era la un concurs de o asemenea anvergură și că ar fi trebuit să mai aibă câțiva ani de pregătire înainte.

Cu toate acestea, artista nu s-a lăsat descurajată și și-a creat un cont de TikTok, acolo unde este extrem de apropiată de comunitatea ei de fani, cărora le răspunde la cele mai intime întrebări.

Cu toții știm că Roxen are un stil vestimentar controversat, iar unul dintre fani a întrebat-o recent care este orientarea ei sexuală. Admiratorii cântăreței au fost surprinși de răspunsul brunetei, care se identifică fiind o persoană non-binară.

Cu alte cuvinte, Roxen se consideră un om care nu este exclusiv nici femeie, nici bărbat, ci mai degrabă se regăsește între aceste două sexe.

„De când eram mică, simt că sunt băiat în corp de fată. Imaginează-ți că trebuia să merg la concursuri și erau toate rochițele, trebuia să mă îmbrac în rochie și era ceva horror pentru mine, sau orele pierdute în mall. În viața mea anterioară chiar am fost băiat. Sincer tot timpul am crezut și am simțit că sunt un băiat în corp de fată”, a declarat Roxen pe contul ei de TikTok.

Tânăra artistă trece prin momente dificile de când a fost diagnosticată cu o afecțiune cumplită. Roxen suferă de lyme, o boală autoimună cumplită, de la vârsta de 14 ani.

Deși a încercat să țină afecțiunea în frâu, cunoscuta cântăreață le-a spus urmăritorilor ei de pe TikTok că se află în stadiul trei al bolii. Roxen are simptome hepatice și pulmonare, probleme cardiace, acrodermatită și neuropatie periferică.

„Sunt trei stadii, eu din păcate sunt în ultimul stadiu, am aflat la 14 ani. Nu prea am ce să fac, doar să țin sub control, dar mă descurc destul de bine. Pentru mine, ultimul an a fost unul plin, din toate punctele de vedere, cu momente bune și mai puțin bune, însă ceea ce contează este că am avut câteva proiecte care m-au bucurat nespus.

Piesa Amnesia este una extrem de personală, cuprinde toate aceste sentimente pe care le-am trăit în ultima perioadă și le dă voce. O simt aproape de mine, mă reprezintă, iar sufletul meu și trăirile mele se regăsesc în ea.

Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în tot acest timp și m-au susținut necondiționat. Vă iubesc și așteptam cu nerăbdare să împărtășesc cu voi această piesă minunată”, a povestit Roxen pe TikTok.