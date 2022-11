Vedeta din România care şi-a uimit fanii cu ultima apariţie. Sutienul a atras toate privirile. Foto

O vedetă din România a surprins din nou cu o apariție. Aceasta i-a făcut pe fani să vadă că este bine și că lucrurile sale în carieră merg fantastic, motiv pentru care își permite vacanțe în orice moment. Aceasta s-a afișat cu un costum de baie roz minuscul care i-a lăsat la vedere formele și care i-a pus în valoare pletele blonde. Cei care o urmăresc au rămas surprinși de modul în care se distrează vedeta.

Alexandra Stan nu încetează să surprindă! Vedeta s-a lăsat pozată într-un costum de baie minuscul. Celebra solistă nu s-a sfiit deloc să își arate formele într-un costum special format din două piese.

Artista și-a arătat corpul tonifiat într-o serie de fotografii postate pe contul său de Instagram. Fanii săi au fost extrem de fericiți să o vadă zâmbitoare în timpul unei vacante superbe. Vedeta arată impecabil, iar cu ajutorul pieselor vestimentare și-a pus în evidență talia de viespe și trupul bine proporționat.

Aceasta a povestit în urmă ce ceva timp cum succesul internațional care o lasă să aibă astfel de vacanțe a dus-o prin locuri atipice pentru a le cânta unor oameni bogați. Unul dintre cei care au cerut un concert privat a fost chiar patronul echipei de fotbal Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov. Bărbatul a adus mai mulți artiști din România care să le cânte invitaților care erau chiar în livingul unei proprietăți deținute de el.

Blondina a recunoscut că nu știa cine este, dar o agenție din Odesa i-a spus că era un client foarte bogat. Ea a mers într-o pădurea privată ce era securizată cu 60-70 de bodyguarzi. Cei veniți la petrecere nu au avut voie cu telefoane și au fost controlați în detaliu înainte de a intra în imobil. Aceasta a mărturisit că a cântat piesele de mai multe ori când și-au dorit gazdele.

,,Nu știam cine e. Era o agenție din Odesa și ne-a spus doar că e un client foarte bogat. Am mers într-o pădure privată, era ca o fortăreață, era o securitate mai mare decât în orice aeroport, 60-70 de bodyguarzi, nu am avut voie cu telefoane, ne-au controlat, am intrat și el era la masă cu încă un domn, cu scenă în living.

Au respectat tot protocolul. Erau ei doi și două femei, am cântat piesele de mai multe ori. Acum vreo doi-trei ani s-a întâmplat asta”, a povestit artista despre întâlnirea cu Ahmetov