Vedeta din România care s-a pregătit de maternitate: „Doamne ajută! Să am o sarcină ușoară” (exclusiv)

O vedetă din România se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru noua casă. Blondina se visează cât mai repede mamă, așa că locuința trebuia să fie spațioasă, perfectă pentru doi copii, după cum a mărturisit chiar artista jurnaliștilor de la Impact.ro. Cântăreața speră să se mute în noul cămin conjugal cât mai repede, gândit și proiectat după bunul plac. Plus că are și piscină.

O solistă de muzică dance, apreciată de publicul român, trăiește clipe frumoase. S-a văzut mireasă, are un soț perfect, iar acum se pregătește să se mute în casă nouă. Mărturisește că bucătăria a dat-o pe spate, mai ales că va fi locul unde va învăța să gătească. Deși locuiește într-un apartament spațios, dorința de a avea copii a determinat-o să se gândească la o locuință pe pământ. Ce bombă sexy din showbiz a investit bani mulți într-un imobil nou?

Roxana Nemeș și Călin Hagimă așteaptă finalizarea vilei pe care și-au achiziționat-o la roșu. Având în vedere viziunea și dorințele vedetei, proprietatea a suferit multe modificări. Cel care supraveghează toate lucrările este chiar soțul artistei, care își petrece toate zilele acolo, pentru a se asigura că treaba merge bine. Impresionată de cum arată bucătăria, cântăreața de 33 de ani susține că va învăța să gătească.

Blondina este în culmea fericirii, mai ales că partenerul ei o tratează ca pe o adevărată prințesă. Solista Roxan Nemeș se bucură că, în curând, se va muta la casa visurilor lor, pe care au proiectat-o după bunul plac. Locuința este mare, gândită pentru doi copii.

În prezent, familia Nemeș-Hagimă stă într-un apartament impresionant, dar speră la o casă cu grădină. Vila are suficient spațiu pentru doi copii, este prevăzut un dressing pentru îmbrăcămintea și încălțămintea Roxanei și are piscină. Odată finalizată mutarea în casă nouă, artista se pune pe făcut copii.

„Stăm într-un apartament foarte frumos, dar acum 2 ani, în pandemie, am zis că ne dorim un copil și că am vrea o casă mai mare și pe pământ. Casa e prevăzută pentru doi copii. Doamne ajută! Să am o sarcină ușoară când va fi. Mă văd pe scenă până în ultima clipă. Îmi doresc copil, dar e cum vrea Doamne Doamne”, a dezvăluit Roxana Nemeș pentru Impact.ro.