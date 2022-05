Ce secret are Roxana Nemeș pentru a mânca pizza fără a se îngrășa. Fanii ei au fost uluiți să îl afle

Roxana Nemeș, fosta concurentă de la „Survivor România“, are 33 de ani și arată mai bine ca niciodată. În urmă cu șapte ani, blondina se chinuia să slăbească, apelând la diverse diete. Curele au dat roade, iar vedeta a reușit să ajungă la greutatea dorită. Acum, ea este posesoarea unui trup de invidiat, reușind să se mențină într-o formă maximă. Care este secretul Roxanei pentru a mânca pizza fără a se îngrășa, descoperi în rândurile de mai jos.

Roxana Nemes (33 de ani) are o siluetă de invidiat, însă nu a arătat dintotdeauna așa. Focoasa blondină s-a luptat cu kilogramele în plus și a reușit să slăbească urmând o dietă strictă și făcând sport. Acest lucru se întâmpla, însă, cu șapte ani în urmă, când cântărea peste 75 de kilograme.

De atunci, fosta concurentă de la „Survivor România“ susține că nu a mai apelat la nicio dietă, întrucât și-a reglat organismul și știe ce și cum trebuie să mănânce pentru a nu acumula kilograme în plus. Mai mult, vedeta are și anumite „secrete“ care-i permit să mănânce din tot ce-i place și să se mențină, totuși, în formă maximă.

Artista tocmai s-a întors dintr-o vacanță romantică petrecută în Italia, pe Coasta Amalfi. Aici, blondina și-a serbat ziua de naștere alături de omul de afaceri Călin Hagima, cu care s-a căsătorit civil pe 17 septembrie 2021, după o cerere în căsătorie spectaculoasă.

„Am mâncat și în vacanță paste, pizza. Am mâncat de toate, chiar îmi zicea cineva pe Tik Tok, cum poți să manânci de toate și să nu te îngrași?

Cred că mi-am reglat organismul. Am început să-l cunosc de atâția ani, că am slăbit de 7 ani, nu acum. Am perioade când mai pun un kilogram, două, apoi le dau jos. Nu mă mai stresez din cauza asta.

Eu nu mai țin diete de 7 ani. Pe organismul meu funcționează altceva. Funcționează să mănânc. Mănânc de toate, dar puțin, cât îmi e de ajuns, să nu mă doară burta. Nu sunt nici foarte pofticioasă, în schimb. Secretul e să mănânci puțin și să fii bine cu psihicul!“, a declarat Roxana Nemeș, într-un interviu pentru click.ro.