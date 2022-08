Vedeta din România care s-a „autopropus” la TV. Ce emisiune vrea să aibă EXCLUSIV

Vedeta din România care s-a „autopropus” la TV! Vedeta în cauză face muzică din pasiune. Dar pe lângă domeniul în care activează de mulți ani, artista are și alte hobby-uri, precum moda și design-ul interior. A urmat cursuri în domeniu, însă nu prea a fost încântată de informațiile primite. După părerea ei, sunt prea tehnice. Mai mult, vedetei îi surâde ideea să modereze o emisiune pe micul ecran. Are deja experiență, mai ales că de un an are propria emisiune online, care i se potrivește mănușă. Vedeta a dezvăluit, în excluisivitate pentru Impact ce și-ar dori de la o viitoare emisiune TV.

Alexnadra Ungureanu face muzică din pasiune

Alexandrei Ungureanu îi place să învețe lucruri noi și, când timpul îi permite, investește în ea. Așa s-a întâmplat și cu design-ul interior. I-a stârnit interesul și spune că și-a dorit să afle mai multe detalii.

„Am făcut niște cursuri de design interior. A fost totul destul de tehnic. Îmi doream mai mult să învăț despre istoria artei pe domeniul ăsta, de textură, de forme, de culori. Dar a fost foarte tehnic, cum să faci un releveu, cum să ridici machete 3D. Clar nu voi profesa niciodată în domeniul acesta! Dar a fost interesant. Am continuat pasiunea pentru zona asta a bunului gust pe care o am în haine sau în alte elemente. Mi-a plăcut să trec și prin această experiență”, a declarat, pentru Impact.ro, Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu, vedeta din România care s-a „autopropus” la TV

Deși este obișnuită în postura de invitată la emisiuni, în ultimul an, artista a descoperit și cum este să fii de partea cealaltă a microfonului. Alexandra Ungureanu spune că îi place noua postură. Alexandra Ungureanu are o emisiune pe canalul de youtube Exclusive al celor de la Kanal D, care se numește „Duet cu Alexandra”.

„Invit colegi de breaslă, cânt cu ei, îi descos în fel și chip. Lumea zice că e un podcast, pentru că e pe youtube, dar nu e un podcast clasic. E mai mult o emisiune online, în care, într-un spațiu ca un fel de sufragerie, dar care nu e a mea, mi-ar plăcea, arată foarte bine, am band-ul meu, varianta acustică. Acolo invit colegi de breaslă cu care cânt acustic din reperteriul lor sau ce le place lor și stăm la povești despre inspitație, despre viețile lor personale. De multe ori se creează o stare foarte intimă și oamenii se deschid și îmi spun chiar chestii în premieră, lucruri pe care nu le-am mai auzit. Și uita așa ajung să-mi cunosc colegi de breaslă pe care, teoretic îi știu de vreo 20 de ani, dar mai aflu și chestii noi. E foarte interesant, îmi place extraordinar de mult”, ne-a povestit ea despre colaborarea pe care o are.

Artista își dorește să aibă ocazia să realizeze astfel de confesiuni într-un platou de televiziune. „Până să vină propunerea, nu mă gândeam neapărat că o să fiu gazdă a unei emisiuni, dar îmi place și aș vrea să merg mai departe în zona asta, dacă ar fi, la un moment dat, să fie și un format de televiziune”, a spus, pentru Impact.ro, Alexandra Ungureanu.