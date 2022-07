Ce probleme are Alexandra Ungureanu. Ne-a spus tot: „Sper din inimă să nu se adeverească” EXCLUSIV

Pasionată de călătorii, modă și muzică, Alexandra Ungureanu are o vară plină. Pe lângă concerte, vedeta a bifat foarte multe destinații în țară, ea făcând recomandări fanilor din postura de influencer de travel. Cum este mai tot timpul plecată, artista nu a mai reușit să supervizeze lucrările de amenajare a noului său apartament, care încă nu este gata.

Alexandra Ungureanu se bucură că are timp să descopere locuri noi și că poate să facă recomandări turistice fanilor ei, cărora le împărtășește impresii despre destinațiile vizitate.

“A trecut jumătate de vară, am fost în locuri frumoase din țară, mai ales. După ani de zile în care m-am plimbat la concerte, dar nu am văzut mari lucruri în afară de hoteluri și locurile de cântare, redescopăr România cu tot ce înseamnă partea turistică, mai nou dezvoltată în ultimii ani. Sunt foarte mulți antreprenori, care și-au făcut business-uri pe locuri de cazare care oferă experiențe adevărate.

După mai multe escapade prin țară, vedeta speră ca noul val de covid să nu îi dea planul peste cap în ceea ce privește vacanța peste hotare.

Anul trecut, artista a făcut o investiție într-un apartament, pe care și-a dorit să îl personalizeze după bunul plac. Prin urmare, toamna trecută a demarat lucrările de amenajare a noii locuințe, care, din păcate, nu este gata nici în prezent.

“A trecut mai bine de un an, în care nu am reușit să-mi termin apartamentul, pe care l-am cumpărat anul trecut în primăvară. M-am apucat în toamnă să-l amenajez și nu e gata încă. Nici nu am apăsat accelerația foarte tare, pentru că nu stau acasă și oamenii cu care lucrez în domeniul acesta sunt foarte ocupați și trebuie cumva împinși de la spate, ceea ce eu nu am făcut, pentru că nu am avut timp.

Mai am ce e mai important: dormitorul și o cameră întreagă pe care am făcut-o dressing. O să arate foarte bine când o să fie gata, poate în această toamnă”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Alexandra Ungureanu.