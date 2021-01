Vedeta din România care n-a mai ieșit din casă din februarie 2020. Momente tulburătoare, ce probleme de sănătate are

Pandemia de coronavirus a dat total peste cap viaţa a multora dintre persoanele publice. O vedetă din România n-a mai ieșit din casă din februarie 2020. Motivul pentru care a luat această decizie drastică este unul legat de problemele de sănătate.

În urmă cu 29 de ani, Cornel Constantiniu primea, din partea medicilor, un diagnostic crunt: Parkinson. Deşi învăţase să trăiască cu această boală, solistul a fost supus, chiar înainte de pandemie, unei intervenţii chirurgicale în cadrul căreia i-au fost schimbate bateriile neurostimulatorului montat în piept. Acest aparat îl ajuta să meargă şi să vorbească.

Din cauza problemelor de sănătate, vedeta în vârstă de 75 de ani nu a mai ieşit din casă din februarie 2020, a declarat soţia acestuia, Domniţa Constantiniu.

“Suntem izolați complet, de aproape un an, ne e frică de virusul ăsta. Cornel nu mai iese deloc din casă, nici măcar în jurul blocului, așa cum obișnuiam, iar eu am mare grijă atunci când ies. Merg doar cu treburi urgente, cumpărături și plăți de facturi și am o grijă deosebită la măsurile de protecție și igienă. Port întotdeauna mască, mă spăl des pe mâni și mă dezinfectez. Iar în locurile aglomerate nu merg sub nicio formă”, a mai mărturisit actriţa.