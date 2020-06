Cornel Constantiniu nu a ieșit din casă tot anul. Ce se întâmplă în aceste momente cu artistul

Cornel Constantiniu în vârstă de 75 de ani ”nu a ieși din casă tot anul”, după cum afirmă soția sa, Domnița Constantiniu, astfel că restricțiile impuse de pandemie, începând cu luna martie, nu l-au afectat foarte tare.

Cornel Constantiniu ”nu a ieșit deloc din casă tot anul”

Artistul suferă de Parkinson și se deplasează foarte greu. De altfel, aprovizionarea a fost făcută de soția sa, actrița Domnița Constantiniu, cea care îl și îngrijește pe artist de atâta vreme.

Cornel Constantiniu suferă de Parkinson de 27 de ani. A suferit și numeroase intervenții chirurgicale de-a lungul timpului, pentru a putea rămâne în viață, iar cea mai recentă operație a fost cea din aprilie 2019, când i s-a schimbat neurostimulatorul implantat în piept, cu care trăiește de ani buni.

Din cauza bolii, artistul articulează cu foarte mare greutate cuvintele și iese greu din casă. Astfel că pandemia l-a prins în apartamentul său din apropiere de Piața Victoriei.

”Vorbește greu”

”Vorbește greu, înțelegi greu ce spune… Viața lui este muzica, ascultă mereu câte ceva. Ori e deschis radio-ul, ori pune el ceva… Chiar și seara adoarme cu muzică și dacă îi opresc muzica se trezește. Așa trăiește el… Se mai uită pe geam. Îi este dor de nepoți, pe care nu i-a mai văzut de mult timp”, a povestit Domnița Constantiniu, soția interpretului, pentru Click.

Domnița Constantiniu a fost cea care a făcut aprovizionarea casei pe timpul stării de urgență și a fost extrem de precaută:

”Am ieșit în acel interval de două ore, dimineața sau seara, doar la farmacie și pentru utilități și alimente. Și acum ies puțin și evit aglomerația. În rest, am stat izolați toată perioada, fiind periculos, de teamă să nu ajungem pe la spital. Oricând te poți infecta… Cornel nu a ieșit deloc din casă tot anul. Așa că practic, nu a simțit izolarea asta. Mai venea Petre Geambașu de îl scoteau la aer, la curte, dar acum am evitat orice contact, și ei, și noi. Cu vârsta nu e de glumă, mai ales când mai ești și bolnav. Singura activitate a fost telefonul. De ziua lui Cornel, pe 6 aprilie, au sunat non-stop telefoanele, mai mult ca în orice an. Când ies, mă mai întreabă ce mai e pe afară, dacă e aglomerat… El de mic îndrăgea avioanele și chiar și acum, se uita să le vadă pe cer, dar de atâta timp nu a mai văzut nici un avion și e trist”, a mai mărturisit Domnița Constantiniu.

Fiind mari iubitori de animale, cei doi artiști nu mai au decât o pisică, deoarece le-a murit ultimul cățel, pe nume Costică. ”Nu mai avem câine deloc, ne-ar mai fi scos la plimbare și pe noi. Costică a murit! Regret că nu am cățel, dar nu mă mai țin puterile să am grijă de ele. Mai avem o pisică”, a mai spus aceasta.

Opt intervenții chirurgicale

Cornel Constantiniu a fost operat de trei ori de medicii de la Spitalul Universitar din Capitală. Prima operație a fost în anul 2013, a doua în anul 2016 și a treia în 2019. Dar problemele lui Cornel Constantiniu au început din anul 1993, când a fost diagnosticat cu boala Parkinson. Pe creier s-a operat prima dată la Cape Town, în anul 1999, apoi la Viena, în urmă cu 15 ani, când a avut de îndurat două intervenții într-o săptămână. Atunci a fost operat de marele profesor Francois Alesch, fiind vorba despre o intervenție complexă pe creier, ce a durat 11 ore, apoi a venit implantarea acestui neurostimulator.

Tot la Viena a mai fost operat în 2009. „Mă uit înapoi la viaţa mea şi îmi dau seama că a fost un lung şir de miracole, pe care nu le-am trăit conştient. Cu ani în urmă, nu-mi dădeam seama ce grozav e simplul fapt că trăiesc şi că sunt sănătos. Operaţiile pe care le-am făcut au fost extraordinar de dificile. În 2004 m-au deschis cu o bormaşină. Am stat 11 ore treaz şi conştient, cu capul imobilizat într-o menghină. Acum am fire în creier şi un aparat la piept, care mă ajută să mă mişc cât de cât normal”, a mărturisit artistul în trecut pentru sursa citată.

Cornel Constantiniu a cunoscut succesul atât ca actor, cât și ca solist. În anul 1970 a obținut locul I la ”Festivalul Mamaia”, cu piesa ”N-ați văzut o fată?”, compusă de Alexandru Mandy. De asemenea, a mai primit distincții și la concursurile importante de peste graniță, precum ”Orfeul de aur”, în Bulgaria și ”Lira de aur”, în Bratislava. În anul 1982, Cornel Constantiniu a devenit solist al secției de estradă din Ansamblul ”Rapsodia Română”. A jucat și în filmele ”Mușatinii„ și ”Cucoana Chirița”.

Cornel Constantiniu este căsătorit de 54 de ani cu actrița Domnița Constantiniu. Au doi băieți, pe Alexandru, inginer stabilit în Germania, și pe Mihai. Ei i-au dăruit cinci nepoți.