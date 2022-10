Vedeta din România care locuiește cu chirie după ce și-a vândut apartamentul pentru a locui cu iubitul ei, de care s-a despărțit recent EXCLUSIV

Xonia va pleca la mijlocul acestei luni în Canada și apoi în America, unde va avea spectacole. Cântăreața nu știe cât timp va rămâne în țara tuturor posibilităților, urmând să ia decizia la fața locului, în funcție de oportunitățile ivite. Cu această ocazie îl va revedea și pe Michael, fostul ei iubit milionar. Deși s-au despărțit, cei doi au rămas prieteni, după cum ne-a mărturisit artista.

În prezent, Xonia locuiește cu chirie în Capitală și nu vrea să mai fie „legată” de vreun loc. Vedeta și-a vândut apartamentul pentru a se muta cu Michael în America, unde de altfel au și locuit o perioadă, doar că între timp lucrurile au luat o întorsătură neașteptată și s-au despărțit.

Au păstrat în schimb o relație de prietenie, drept urmare artista îl va revedea la sfârșitul acestei luni, când va ajunge în scop profesional în Los Angeles.

Poți să pui în chirie, dar eu am preferat să investesc în afacere și mai încolo pot să cumpăr un alt apartament”, a declarat, pentru redacția playtech – impact.ro, Xonia.

Momentan nu vreau să fac această investiție pentru că nu știu unde mă duce viața și drumul. Mie îmi place foarte mult echilibrul și momentan nu am această stabilitate să îmi cumpăr, cu toate că într-adevăr domeniul imobilar este o investiție bună în general.

„În momentul de față stau în chirie. De ce nu m-aș simți bine? Majortatea oamenilor stau în chirie, în general. Am stat în chirie și înainte să am apartamentul meu pe care l-am vândut anul trecut. E foarte posibil ca la anul să îmi mai cumpăr alt apartament, depinde.

Până când își va găsi jumătatea, cântăreața se concentrează pe plan profesional. Ea a lansat și o piesă „Diamond Girl” împreună cu prietena ei Anda Adam, iar în mai puțin de două săptămâni va pleca în Canada și America, unde va susține câteva spectacole.

Artista speră ca perioada petrecută acolo să fie de bun augur atât profesional, cât și personal. În plus, ea nu are niciun motiv să se întoarcă în țară cât mai repede.

„Plec la mijlocul lui octombrie, am în Canada întâi spectacole și apoi în L.A. de Halloween. Nu știu cât voi rămâne acolo, sunt o femeie liberă. Nu am cățel, nu am iubit, sunt liberă să pot să văd care sunt oportunitățile și ușile care mi se deschid și să profit de ele”, a declarat, pentru redacția playtech – impact.ro, Xonia.