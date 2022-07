S-a despărțit de iubit după Survivor România! Vedeta tocmai a făcut anunțul: „Casa noastră s-a vândut cu 56 de milioane de dolari”

Despărțire cu năbădăi în showbizul românesc. Fosta Faimoasă de la Survivor România 2022 i-a spus adio partenerului ei de viață, la scurt timp după ce blondina s-a întors din Republica Dominicană. Cine este artista care s-a separat de iubitul milionar de peste Ocean.

Clipe dificile pentru Xonia, după ce cunoscuta artistă s-a despărțit de Michael, bărbatul alături de care se vedea pentru tot restul vieții.

Anul trecut, artista în vârstă de 33 de ani era în culmea fericirii, atunci când a anunțat că se va muta în străinătate, pentru a trăi o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei de viață de la acea vreme.

La începutul anului 2022, Xonia și iubitul ei milionar au decis să pună capăt relației lor sentimentale, la scurt timp după ce fosta Faimoasă a fost eliminată din competiția Survivor România 2022.

Mai mult de atât, solista a explicat faptul că vila în care cei doi foști amorezi au locuit împreună a fost vândută pentru suma incredibilă de 56 de milioane de dolari, bani pe care i-a luat Michael, Xonia spunând că nu își dorește bunuri materiale din partea lui.

Invitată în cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars, Xonia a recunoscut adevăratul motiv pentru care i-a spus adio fostului ei partener.

Artista s-a autodescris ca fiind o fată simplă, mărturisind că nu s-a putut acomoda stilului de viață excentric al fostului său iubit.

„Mi-am schimbat traseul. Momentan ne aflăm în România. Tocmai s-a vândut casa noastră acum 2 zile, cu 56 de milioane de dolari. (…) Nivelul ăla de lux, altă lume, nu prea mi-a priit mie. Eu sunt o fată simplă.

Nu m-am regăsit în lumea aceea de mare lux. Amândoi am luat această decizie, am decis că așa este mai bine pentru noi. Așa a fost să fie. Nu am fost în depresie că m-am despărțit.

Nu am nevoie de nimic, am tot ce îmi trebuie. Eu sunt un om foarte simplu, eu am fost crescută la țară, nu în România, în Australia”.”, a declarat Xonia la Xtra Night Show.