Cântăreața din România care și-a vândut toate proprietățile pentru a pleca din țară: ‘Nu mai am casă și mașină’

O cântăreață celebră din România și-a vândut toate posesiunile deținute în România pentru a lua viața de la zero peste hotare, alături de iubit. Astfel, artista s-a grăbit să își vândă casa și mașina, decisă să se mute în America definitiv. Numai că socoteala de acasă nu s-a mai potrivit cu cea din târg, iar între cei doi a intervenit despărțirea. Fără un imobil pe numele ei, aceasta locuiește acum cu chirie.

Cântăreața despre care se face vorbire este Xonia, fosta concurentă de la Survivor România 2022. Ea și-a vândut casa și mașina pe care le avea aici, pentru a se muta cu iubitul pe tărâm american. Doar că, între timp, ea și iubitul s-au despărțit în urmă cu câteva luni, iar ea este nevoită să locuiască cu chirie sau se deplaseze cu taxiul.

Cu toate acestea, Xonia nu regretă schimbarea pe care de bună voie a făcut-o.

„Nu mai am mașină, pentru că îmi făcusem planul să plec din România, așa că am vândut tot ce am avut aici. Am vândut și casa. Momentan așteptăm să vedem ce se întâmplă. Momentan sunt aici. Urma să mă mut în America și e posibil acum să plec în Australia, înapoi la familie. Ne-am despărțit de ceva timp și am rămas buni prieteni”, a declarat Xonia, pentru VIVA.