Vedeta din România care își vinde afacerea de la munte: „Nu am de unde să mai angajez oameni” (exclusiv)

În anii 2000, era pe val cu emisiunea celebră de la televizor. Acum, însă, nu doar că nu mai vorbește cu cel mai bun prieten din tinerețe, dar și situația sa financiară nu este tocmai roz. O vedetă din România este nevoită să își vândă afacerea de la munte din cauza costurilor de întreținere. Deși pensiunea arată superb, turiștii nu prea i-au călcat pragul. Iată ce a declarat, în exclusivitate pentru Playtech-Impact.

Mihai Găinușă a cunoscut celebritatea datorită emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, difuzată la Prima TV. Alături de Șerban Huidu, prezentatorul TV a oferit multe momente comice și faze tari, de care fanii își aduc aminte cu drag. Din păcate, lucrurile frumoase nu țin o veșnicie, nici prietenia dintre cei doi colegi de platou nu a durat. În urmă cu opt ani, Găinușă nu a renunțat doar la Cronică și aparițiile televizate, ci și la Huidu. În prezent, nu-și mai vorbesc deloc.

După ce a pus punct carierei în televiziune, vedeta a intrat într-un con de umbră, iar afacerile pe care le derula au eșuat. În pandemie, celebrul om de radio și TV a încercat să-și salveze afacerea din domeniul HORECA, Pensiunea „Găinușa de munte”, de la Cheia. În ciuda facilităților oferite și a poziției geografice, vila s-a închis. Cu mare regret, Mihai Găinușă a decis să pună lacătul pe ușă, după petrecerea de Revelion. Hanul cu nouă camere și teren de peste 3.000 de mp a fost scos la vânzare pentru un preț uriaș (Vezi FOTO în GALERIE).

Mihai Găinușă a făcut tot posibilul ca afacerea să nu se ducă pe „apa sâmbetei”, dar criza financiară și-a spus cuvântul, mai ales în turism. Prin urmare, a fost nevoit să scoată la vânzare pensiunea de la munte, la care a muncit mai bine de 17 ani și, care, de-a lungul vremii, a găzduit sute de turiști. Imediat după petrecerea de Anul Nou, a închis obloanele vilei.

„Nu mai am afacerea, am închis pensiunea, de la 1 ianuarie, imediat după Revelion. A venit criza asta, nu am de unde să mai angajez oameni, nu mai aveam nici cum să plătesc utilitățile. La mine, la Cheia, este o localitate mică, n-am mai găsit oameni ca să angajez. Nu țin vilă de familie, am scos-o la vânzare. Am pus-o și pe site-uri de anunțuri”, a explicat omul de radio.