Vedeta din România care e pregătită pentru al doilea copil la 44 de ani: „Și cu orice bărbat”

Are 44 de ani și este considerată una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. Este logodită cu bărbatul care i-a readus zâmbetul pe buze și are o fiică adolescentă de 14 ani, dintr-un mariaj anterior. Cu toate acestea, frumosa brunetă nu refuză ideea de a redeveni mamă, cât de curând. Despre cine este vorba.

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au format unul dintre cele mai populare cupluri ale anilor 2000. De când au divorțat, în 2019, vieților lor s-au separat, singura legătură dintre cei doi fiind fiica lor Ruxandra.

Astăzi, frumoasa actriță și-a refăcut viața și este logodită cu iubitul ei Cristi Pitulice, din primăvara anului 2021. Deși cei doi nu se grăbesc să ajungă în fața altarului, Ioana Ginghină mărturisește că și-ar dori să devină mamă pentru a doua oară.

„Eu să știi că întreb omul: ‘Vrei copil? Că nu rămân așa gravidă. Da, îmi mai doresc un copil. Eu aveam undă verde dintotdeauna! În fiecare an îmi fac analizele necesare unei femei pe care ar trebui să și le facă în fiecare an. Am constatat și anul acesta că am fost foarte bine la analize și în continuare am aflat că suntem ok.

Eram pregătită dintotdeauna! Și cu orice bărbat… Îmi doresc un copil! Mi-l doresc pe al doilea. Ideal este să își dorească și tatăl. Din cauza asta, probabil, nici nu a venit în căsnicia anterioară al doilea copil. Nu este vorba că sunt pregătită acum, astăzi sau de ieri. Sunt pregătită de mult timp”, a declarat Ioana Ginghină la Antena Stars, potrivit celor de la Spynews.