Vedeta din România care e gravidă în același timp cu fiica ei. Devine mamă și bunică

O vedetă de la noi e însărcinată în același timp cu fiica sa. Celebra artistă urmează să fevină mamă, dar și bunică în același timp. Despre cine e vorba și cum a surprins-o soarta pe aceasta?

O vedetă de la noi,însărcinată în același timp cu fiica

Anul 2021 vine clar cu multe bucurii pentru familia Angelei Rusu, pentru că în scurt timp își va dechide ușile pentru doi dintre cei mai mici membri. Celebra artistă și fiica ei trec prin aceleași momente emoționante și de excepție. Angela și Larisa sunt însărcinate și vor naște două fetițe peste câteva luni.

Astfel, familia solistei de muzică populară urmează să se mărească peste puțin timp cu două micuțe care au diferență între ele de doar cinci săptămâni. Cântăreața a apelat la o clinică pentru fetilizare pentru a-și îndeplini visul. Totul a mers perfect, iar pe mezină o va chema Maria. Cu toate că are 46 de ani, aceasta nu s-a ferit să treacă din nou prin emoțiile unei sarcini și să o ia din nou de la capăt cu educația și creșterea unui copil, mai ales că are deja vastă experiență aici.

“Sunt însărcinată în patru luni jumate, adică 18 săptămâni. Este cea mai mare minune pe care o aşteptăm de ani de zile. Am apelat la o clinică de fertilizare, la medicul Andreas Vithoulkas, căruia vreau să îi mulţumesc foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut. Maria o va chema pe fetiţă, e un nume deosebit, pur. I-am aranjat deja camera. Am avut şi evenimente, pot să cânt în continuare, nu am greţuri, nu am nici un alt disconfort”, a mărturisit Angela (46 de ani) pe canalul ei de YouTube, la finele săptămânii trecute.

„Trăim bucuria la dublu. Anul acesta voi fi şi bunică, şi mamă”

Bucurie e trăită la dublu pentru că fata cea mare a ei în vârstă de 25 de ani, de profesie psiholog, va naște în luna aprilie. Astfel, Angela urmeză să devină și bunică. “Trăim bucuria la dublu. Anul acesta voi fi şi bunică, şi mamă. Larisa este însărcinată cu cinci săptămâni înaintea mea. Eu voi naşte în iunie, la început, iar ea, în aprilie-mai, va naşte natural. Fiicele noastre vor creşte şi se vor putea juca împreună”, a mai detaliat solista.

“Tata este forţă, ca să zic aşa. Eu îl respect foarte mult şi e genul de bărbat care ştie să se comporte cu o femeie şi să o facă să se simtă ca o regină. Are o familie frumoasă, o soţie bună şi au un copil tare reuşit. Mă bucur şi eu de fericirea lor. Pentru mine este important să îmi văd părintele fericit”, a spus interpreta de muzică populară, pentru click.ro.