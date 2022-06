Vedeta din România care a slăbit 10 kilograme fără niciun efort. Inovația de care mulți nu au auzit

S-a aflat care este vedeta din România care a slăbit 10 kilograme fără să depună niciun efort. Vedeta a simțit nevoia să revină la greutatea pe care o avea în adolescență, astfel că a apelat la o metodă de slăbit mai puțin cunoscută de români-psiho-dieta. Detaliile despre inovația de care mulți nu au auzit, disponibile în rândurile de mai jos.

Diana Dumitrescu s-a hotărât să revină la silueta din adolescență, astfel că s-a lăsat pe mâinile Ancăi Lungu și urmează acum o psiho-dietă. Actrița a avut fluctuații de greutate în ultimul timp, iar acum este încântată de modul în care arată, însă urmează în continuare psiho-dieta.

Actrița a reușit anul trecut să topească nu mai puțin de 10 kilograme, însă rezultatele obținute au fost de scurtă durată, astfel că acum urmează psiho-dieta. Vedeta este mulțumită că noua dietă îi permite să mănânce ce vrea și tot să slăbească.

„În primă fază am slăbit anul trecut 10 kg într-adevăr, cu o dietă foarte strictă, cu mâncare cântărită, dată de un nutritionist. După care m-am îngrășat la loc vreo 7 kg și nu am reușit foarte mult timp să slăbesc. Iar acum cu ajutorul psiho-dietei, cu Anca Alungulesei, am reușit să mai dau jos 5 kg și sunt în continuare sub dietă, dar este o dietă extrem de relaxată, în care mănânc cam ce vreau”, a declarat Diana Dumitrescu, potrivit viva.ro.