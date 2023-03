Vedeta din România care a scăpat de anorexie. E de nerecunoscut în 2023! GALERIE FOTO

O vedetă din România a recunoscut că a reușit să scape de anorexie. Aceasta ajunsese să cântărească doar 38 de kilograme în momentul în care se lupta să scape de această problemă. Din fericire, fosta prezentatoare de TV este acum într-o formă de zile mari și se simte extraordinar în pielea sa. Cum a reușit să facă acest lucru? Vedeta i-a uimit pe fani cu noile măsuri pe care și le etalează cu mândrie.

Una din vedetele de la noi s-a luptat mult timp cu anorexia. Mai exact, este vorba despre Flavia Apostol, care ajunsese să cântărească în 2013 doar 23 de kilograme.

Din păcate, viața i-a fost pusă în pericol din cauza diagnosticului crunt oferit de medici. Cu toate astea, ea nu a încetat să lupte, așa că în cele din urmă a învins anorexia și și-a recăpătat sănătatea.

Fosta prezentatoare de la Money Chanel a trecut prin momente teribile când la doar 24 de ani, la o înălțime de 1.72, ajunsese să aibă doar 38 de kilograme.

Blondina a mărturisit atunci că nu a avut niciodată probleme cu greutatea și chiar era mulțumită de felul în care arăta, dar cu toate astea a decis la un moment dat să țină un regim alimentar mai sănătos. Mai mult decât atât, cea din urmă a renunțat la carne, alimente procesare și zahăr.

,,Am început să citesc mult despre nutriţie, am aflat ce înseamnă caloriile, cum se numără, am început să citesc etichetele. Iar apoi am început să duc o luptă împotriva caloriilor (…)

Gândirea mea s-a schimbat, alegerile mele alimentare s-au schimbat (…) Treptat am slăbit, am ajuns la 47-48 de kilograme, greutate la care am stagnat 3 ani de zile, dar fără să consum dulciuri”, a dezvăluit ea într-un interviu pentru eva.ro.