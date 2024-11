De ce a murit fiica artistului Igor Cuciuc la doar 17 ani. Ce s-a descoperit la autopsie

Interpretul de muzică populară Igor Cuciuc trece prin momente extrem de dificile, după ce și-a pierdut fiica. Adolescenta de 17 ani era la Balul Bobocilor când i s-a făcut rău și, în ciuda eforturilor medicilor, a decedat. Tatăl ei avea un concert în aceeași seară și a fost anunțat să vină de urgență.

Familia îndrăgitului interpret de muzică populară Igor Cuciuc este în doliu. Fiica sa, Andreea, s-a stins din viață la doar 17 ani, lăsând în urmă o durere fără margini. Evenimentul nefericit a avut loc vineri, 15 noiembrie, în timpul unui eveniment care ar fi trebuit să fie plin de bucurie și entuziasm – Balul Bobocilor.

Potrivit relatărilor martorilor, Andreea Cuciuc se afla la eveniment alături de colegii săi de liceu, când a început brusc să se simtă rău. Tânăra a ieșit afară pentru a lua aer, dar la scurt timp s-a prăbușit. Cei din jur au intervenit imediat și au apelat serviciile de urgență. Personalul medical sosit la fața locului a încercat să o resusciteze timp de aproape o oră, dar eforturile lor au fost zadarnice. Stopul cardiac suferit de adolescentă s-a dovedit a fi fatal.

În timp ce fiica sa trăia ultimele clipe, Igor Cuciuc se afla pe punctul de a urca pe scena Palatului Național pentru un concert. Vestea l-a devastat, iar artistul a împărtășit ulterior detalii dureroase despre pierderea suferită.

Igor Cuciuc a povestit că Andreea avea probleme cardiace din copilărie. La doar 12 ani, a fost supusă unei intervenții chirurgicale la Chișinău, după ce fusese diagnosticată cu viciu cardiac. Deși părea că starea ei se stabilizase, tragicul eveniment de vineri a arătat fragilitatea stării sale medicale.

Rezultatele autopsiei au confirmat că decesul a survenit în urma unui stop cardiac, cel mai probabil cauzat de problemele cardiace pe care le avea din copilărie. Familia este devastată, iar comunitatea artistică și fanii lui Igor Cuciuc s-au solidarizat cu el în această perioadă.

„Eu aseară am avut spectacol la Palatul Național și cred că fiica mea a decedat chiar când cântam. Au resuscitat-o 45 de minute. A făcut stop cardiac și numai pulsul bătea la ea. La un moment dat i s-a făcut rău, era la masă cu toți colegii de clasă. Ea a ieșit cu 2 fete afară, coborând pe balustrada aia care era la restaurant, a început să amețească, să i se împăienjenească ochii, s-a așezat jos.

Le-a spus fetelor: nu mai am putere, nu mai văd nimic. Apoi a căzut în genunchi, după care a căzut într-o parte, fetele au chemat salvarea, a venit în 15-20 de minute. Pe mine m-au anunțat și am plecat de la spectacol. Chiar când parcam în fața localului, soția m-a anunțat: Igor, a murit fata noastră. Altă fată nu mai am. Ea era floarea mea. Andreea a mai avut probleme de sănătate, cu 5 ani în urmă, a avut viciu cardiac. A fost operată la Chișinău, o operație reușită, a fost inima slabă…”, a spus Ignor Cuciuc pentru RomâniaTV.