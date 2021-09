Vedeta din România care a ajuns la un pas de anorexie după ce a slăbit 70 de kg. E devastată

După ce a slăbit nu mai puțin de 70 de kilograme, fiind cu totul altă persoană acum, o vedetă de la noi a căzut în extrema cealaltă. Fanii sunt îngrijorați de cum arată acum. Mai are un pic și ajunge doar piele și os!

A topit foarte multe kilograme, care erau o adevărată povară, printr-o dietă strictă. Deși ambiția ei de a slăbi aproape 70 de kilograme este de aplaudat, tânăra cântăreață a ajuns numai piele și os. Acum ține un regim alimentar ca să se..îngrașe!

Este vorba de excentrica Bianca Rus, cântăreață și fostă concurentă la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, de la Kanal D. Kilogramele în plus au urmărit-o toată viață, fiind adeseori ținta ironiilor și a criticilor. Până într-o zi, când a pus piciorul în prag. Vedeta s-a ambiționat atât de tare să se țină de dietă și sport, încât a ajuns să slăbească 70 de kilograme!

Bianca Rus a uimit pe toată lumea cu noua sa transformare fizică. Nu doar că poartă o mărime mai mică la haine, dar și culoarea părului este alta. Solista a renunțat la brunet și s-a făcut blondă. Deoarece nu s-a mai oprit din slăbit, artista este la un pas de anorexie. Acum vrea să mai pună câteva kilograme.

„Sunt la o dietă anume, adică o dietă de îngrășare. Toată viață am ținut cure de slăbire și am ținut diete gen Dukan, ceaiuri de slăbit, medicamente de slăbit care evident au dat rezultate pentru o perioadă, după care mă îngrășăm la loc. Dar acum nu știu ce să fac să nu mai slăbesc pentru că problemele de sănătate mă fac să slăbesc de zi cu zi și nu este foarte îmbucurător pentru mine.”, a declarat Bianca Rus pentru Ciao .

Șirul lung de diete i-a cauzat probleme de sănătate Biancăi Rus. Vedeta s-a ales cu o anemie severă, fiind acum nevoită să mănânce alimente bogate în fier și alți nutrienți esențiali.

În prezent, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil! Celebrities” are 52-52 de kilograme și spune că nu mai vrea să slăbească. Pentru a mai pune ceva „cărniță” pe ea, pe lângă dieta de îngrășare, s-a apucat de exerciții medicale pentru a-și tonifia corpul.

„Eu arătam bine și la 55-56 de kilograme. Nu mai vreau să slăbesc! Nu. Vreau să mă opresc aici și să mă tonific puțin la sală. Chiar am început niște exerciții medicale și am o prietenă care m-a învățat. Acum am început să fac exerciții pe care le fac fetele slabe. Înainte făceam tot felul de exerciții pentru fete mai plinuțe. E o întreagă nebunie și cu slăbitul ăsta. Nu e așa de simplu cum ziceam, gata, sunt slabă, mă comport normal!”, a dezvăluit Bianca Rus.