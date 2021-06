Vedeta din România care a intrat în depresie după ce a născut. Ce se întâmplă cu ea

A devenit mamă la vârsta de 47 de ani, acum nici o lună de zile, iar de atunci viața i s-a schimbat radical. Angela Rusu a dat naștere pentru a treia oară și simte că viața ei nu va mai fi niciodată la fel. Chiar dacă simte o bucurie imensă și se declară, oficial, o femeie împlinită, Angela Rusu și-a adus aminte de cât de delicată este perioada de după sarcină.

Angela Rusu s-a confruntat cu anumite probleme în timp ce era gravidă cu micuța Măriuca: stres, nopți nedormite, colici, depresie postnatală par să fie cuvintele cheie ale perioadei prin care trece frumoasa brunetă, de când a adus-o pe lume pe fiica ei cea mică.

Artista de muzică populară a făcut o comparație între perioada în care a fost gravidă prima dată, acum 20 ani, atunci când totul părea mult mai simplu:

M-a apucat un pic panica cu informații de la o mie de medici. Le cer opinii la cum să procedez cu colicii, toți recomandă altceva, unul îmi zice că nu e bună apa de mare pentru nas, ci serul fiziologic, altul îmi spune să nu trezesc fata din somn ca să o hrănesc, altul îmi zice să o scol la trei ore. Am simțit că o iau razna până am găsit pe cineva bun.

Eu, când am născut-o pe Rebeca, aveam 27 de ani, eram tânără, nu aveam atâtea informații, dar mă descurcam (mai are două fiice, Larisa și Rebeca). Acum este altceva, pentru că fizic nu mai ai atâta energie, în plus medicii nu fac decât să te panicheze cu atâtea păreri.

Celebra artistă a mărturisit că a fost în depresie după ce a născut-o pe micuța Maria Anais. Angela Rusu declară că este foarte norocoasă deoarece se bucură de tot sprijinul soțului ei Marius Moldovan.

Depresie postnatală am avut din cauză că sunt o fire tipicară, vreau ca totul să fie perfect, vreau să fac treabă ca înainte și nu mai pot. Am avut multe nopți nedormite și am clacat!

Nașterea a decurs foarte bine. Eu nu am avut probleme, m-am recuperat foarte bine, chiar m-au dat medicii exemplu pentru pacientele tinere. M-am ridicat foarte repede din pat, deși sunt operată. Am fost un titirez, apoi m-au copleșit emoțiile când am văzut-o pe Măriuca. Un moment tare frumos!”, a declarat Angela Rusu, exclusiv pentru click.ro