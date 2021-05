Angela Rusu naște chiar astăzi. Cum se va numi fetița

Angela Rusu urmează să devină mămică pentru a treia oară. Fericirea e cu atât mai mare în familie pentru că fiica cea mare a vedetei a rămas și ea însărcinată în aceeași perioadă. Cântăreața de muzică populară urmează să-și cunoască azi fetița. Ce nume va purta aceasta?

Bucurie mare în familia Angelei Rusu! Cunoscuta interpretă de muzică populară urmează ca în foarte scurt timp să-și țină în brațe fetița. Cântăreața a făcut public numele pe care îl va purta micuța care mai are puțin timp și își va cunoaște familia.

Cea din urmă a atașat câteva poze cu burtica pe ultima sută de metri și un mesaj pentru fanii care așteaptă cu sufletul la gură ca fetița ei să se nască sănătoasă. Viitoarea mămică a lăsat în descriere și numele pe care îl va purta cel de-al treilea copil al său, dar primul din relația cu Marius Moldovan.

Mezina familiei va fi botezată Maria Anais: „Azi, cu ajutorul lui Dumnezeu😇, voi aduce pe lume minunea noastră, Maria Anais (Măriuca)❣️🙏😇👼🏻🎀🎈🧸”, a scris Angela Rusu pe contul ei de Instagram, în dreptul ultimelor imagini cu ea însărcinată.

Solista urmează să nască prin cezariană: „Cezariana mea este programată pe data de 1 iunie. E diferență de două-trei săptămâni între fetițe”, spunea Angela Rusu în urmă cu ceva vreme, la o emisiune de televizune.

Amintim că bruneta a devenit recent și bunică, fiica ei cea mare fiind însărcinată cu primul copil în perioada în care și ea a primit vestea că pe drum este un alt membru: „Cel mai intens si frumos sentiment, să fii BUNICĂ..👼🏻🎀 Te iubim mult de tot, ALICE 💎��”, a scris Angela Rusu pe contul ei Instagram, în dreptul fotografiei în care o ținea în brațe pe nepoțica ei.

„E o minune ce s-a întâmplat, ne-am rugat foarte mult, este a patra fertilizare în vitro. Am făcut trei la o clinică, apoi am apelat la o altă clinica din Grecia, Atena. Aceste tratmente sunt traumatizante mai ales pentru psihic, dar și pentru partener. Stai tot timpul în suspans. Sunt multe tratamente hormonale care se fac în timul procedurii, iei în greutate, nu mai ești tu. Eu m-am luptat. Marius a zis, după ce am pierdut o sarcină la șase săptămâni, să nu mai luptăm, că nu mai are rost. Nașul nostru, Silviu Prigoană, ne-a ajutat să descoperim clinica asta în Grecia. Ne-a încurajat foarte mult”

Angela Rusu (Sursa: click.ro)