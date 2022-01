Vedeta din România care a fost singură de Revelion: „Iubirea a venit și a plecat” (exclusiv)

O vedetă din România și-a petrecut noaptea dintre ani singură. Despre cine este vorba și de ce nu a avut pe nimeni alături de Revelion? Fanii săi s-au întristat la auzul acestor vești. Ce s-a întâmplat și care sunt mărturiile dureroase făcute de el?

O vedetă cunoscută deja de zeci de ani publicului a surprins cu noile declarații. Mai exact, Mihai Trăitariu a mărturisit că nu a avut pe nimeni alături în noaptea dintre ani. Majoritatea oamenilor adoră această petrecere tocmai pentru că pot începe noul an în preajma celor pe care îi iubesc, dar iată că lucrurile au stat altfel pentru artist.

Cântărețul nu a avut deloc noroc pe plan amoros, lucru care nu se poate spune despre partea profesională. Solistul a subliniat că a avut de multe ori senzația că a întâlnit iubirea. Din păcate, el a mărturisit publicului său că a trecut de 40 de ani și deși a fost îndrăgostit de multe ori nu poate spune că și-a găsit jumătatea.

Acesta a avut parte de relații lungi, dar nu a ajuns la altar la brațul niciunei partenere. Cu toate că nu se simte bine singur, el nu disperă și va continua să caute femeia alături de care să-și petreacă restul zilelor. Fanii artistul s-au întristat foarte tare când au auzit mărturiile sale, dar îl sprijină și îl încurajează să creadă în dragoste.

„Am avut senzația că am întâlnit de mai multe ori iubirea vieții mele, jumătatea mea! Am rămas însă doar cu senzația, fiindcă iubirea a venit și a plecat. Am trecut de 40 și de la 18 ani pot spune că m-am îndrăgostit de mai multe ori. Am avut 11 sau 12 relații cu impact major, pentru mine.

Și de cel puțin trei ori le-am spus iubitelor de atunci . Am avut senzația că mi-am găsit perechea. Dar nu o găsisem, de fapt! Am avut relații și de șapte ani, și de patru ani, și de trei. Cea mai recentă a durat doi ani, s-a încheiat în ianuarie 2021, dar era prea mică. Avea doar 20 de ani și eu păream pe lângă ea ca un tată.

Era greșită abordarea mea! Am realizat că trebuie să mă resetez și să caut o fată de vârsta mea, de 30 sau 35 de ani, care să aibă aceleași gânduri și țeluri ca mine. Sunt sigur că o să-mi găsesc jumătatea. Nu disper! De căutat sunt căutat, așa că nu mă descurajez. Sunt convins că ce e al meu e pus deoparte și jumătatea mea o să apară cândva!”, spune cântărețul Mihai Trăistariu, pentru impact.ro.