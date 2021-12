Mihai Trăistariu, surprins la întâlnire cu o femeie: „V-am povestit că am ales-o dintr-o multitudine”

Mihai Trăistariu este unul dintre cele mai controversate personaje din showbizul românesc. El a anunțat recent că își dorește o relație și a reușit să și-o facă, la scurt timp. Artistul a postat prima fotografia cu o femeie, după ce a spus în spațiul public că este pregătit să intre într-o relație. Cântărețul a pus o poză cu el și o femeie, dar și un mesaj care dă de gândit.

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. Cu toate acestea, cântărețul este și foarte controversat. El și-a uimit fanii atunci când și-a creat cont pe o rețea socială în care a început să posteze fotografii în ipostaze intime, iar unele chiar dezbrăcat complet, în schimbul unei sume de bani.

Acum, Trăistariu revine în atenția publicului și spune că își dorește o relație. În luna august, artistul s-a despărțit de iubita lui.

„Matrimoniale. Bărbos, mustăcios simpatic… caut fericirea” a scris artistul pe rețelele sociale.

„E adevărat că de un an sunt singur. Singur nu înseamnă neapărat singurătate, ci faptul că nu mi-am găsit perechea.

Am tot căutat-o, am tot postat, am tot căutat pe net. Primesc cereri, primesc oferte, dar sufletul meu nu consideră că mi-am găsit încă partenera perfectă și atunci dimineață, într-adevăr am făcut o postare și am scris: matrimoniale, bărbos, mustăcios, caut fericirea. Mi-am pus o poză nebărbierit”, a declarat Mihai Trăistariu.