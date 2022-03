Vedeta din România care a fost martoră la atentatele din 11 septembrie 2001. „Am văzut live lovirea celui de-al doilea turn”

O vedetă din România a fost martoră a atentatelor de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii, atunci când teroriștii Al-Qaeda au deturnat patru avioane comerciale de pasageri și au prăbușit două dintre ele în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York. Tragedia avea să răpească aproape 3.000 de suflete, iar o actriță celebră din România a povestit că se afla atunci la New York.

Elvira Deatcu a povestit că ajutorul divinității sau pur și simplu norocul a făcut ca ea și buna sa prietenă, Carmen Tănase, aflate în turneu, să nu se afle în acea zi fatidică în locul tragediei, întrucât cele două voiau să meargă la Word Trade Center și să viziteze Turnurile Gemene. Dar chiar și așa, au cele două actrițe au trăit experiența de la fața locului, iar Elvira Deatcu a vorbit despre acest subiect, în exclusivitate pentru Ego.ro.

„Nu am să uit niciodată acea zi! Cum aș putea? Ne cazaserăm cu o seară înainte la un motel și în acea dimineață stăteam cu toții la cafea, în pijamale, pe iarbă. Ușile de la camere erau deschise și… un televizor pornit aiurea ne-a pus în față cu sinistra realitate. Am văzut „live” lovirea celui de-al doilea turn. Urma să plecăm și noi într-acolo, să vizităm”, a declarat Elvira Deatcu în exclusivitate pentru Ego.ro.

Însă nici la ora actuală, după aproape 21 de ani de la atentate, Elvira Deatcu nu își explică cum de nu ajunsese la Turnuri, în ziua tragediei.

„Ore în șir n-am prea gândit. După ce am tremurat șocați minute bune, ne-am strâns rapid bagajele și am plecat spre granița cu Canada. Acolo ar fi trebuit să jucăm, în a doua jumătate a lui septembrie. De abia la ora 16.00 am realizat că n-am sunat în țară. Și să le spunem familiilor că suntem în siguranță”, a mai povestit actrița.