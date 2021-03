Elvira Deatcu și-a uimit fanii. Urăște ceea ce mulți români abia așteaptă, o dată pe an

Elvira Deatcu i-a surprins pe fani. Actrița urăște lucrul prin care trec români o dată pe an. Mulți dintre oameni nu înțeleg nemulțumirea vedetei pentru că aceștia chiar așteaptă cu nerăbdare momentul în cauză. Despre ce este vorba?

Elvira Deatcu, mărturii neașteptate despre viața sa

Frumoasa actriță de teatru și film a mărturisit că luna martie e una din cele mai importante în familia sa. Elvira Deatcu a împlinit 49 de ani pe data de 22 martie, iar fiii ei au fost de asemenea sărbătoriți și ei.

Artista de la Teatrul Odeon și-a deschis sufletul și a vorbit despre proiectele sale, familie, dar și despre perioada grea pe care au simțit-o colegii de breaslă în contextul panemic.

Elvira a mărturisit că nu-i plac zilele de naștere, iar în ziua aniversară a repetat de dimineață până după-amiază: „Nu prea petrec de ziua mea, am repetat de dimineață până după-amiază. Nu agreez și nu mi plac zilele de naștere. Dar demult, cred că ultima dată am sărbătorit când am împlinit 30 de ani și atunci am făcut petrecere în teatru, cu colegii.”

Cei doi băieți ai vedetei nu au luat obiceiul mamei lor și s-au sărbătorit în termenii în care s-a putut anul acesta. Luca a împlinit 18 ani pe data de 8 martie, iar Filip a făcut 13 ani în ziua de 12 martie. Cei doi s-au distrat lejer, în intimitate, alături de puțini prieteni pe care i-au scos la masă.

„Contează dimensiunea urmelor, că urme rămân clar”

Actrița își dorește să se sfârșească odată această perioadă și realitatea să ne cuprindă din nou. Cu toate astea, vedeta este conștientă că lucrurile nu vor mai fi ca înainte, dar speră ca toată lumea să fie cât mai puțin afectată.