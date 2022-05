Vedeta din România care a făcut o boală periculoasă. Cum s-a schimbat viața ei în ultima lună

Care este vedeta din România care se confruntă o problemă de sănătate. Atentă mereu cu kilogramele ei, blondina a mărturisit că a luat în greutate între cinci și șapte kilograme, pe fondul afecțiunii de care suferă. Vedeta a făcut schimbări în ce privește dieta sa, însă susține că momentan nu are voie să facă sport.

Loredana Chivu este vedeta care se confruntă cu o problemă de sănătate, descoperită în urma unor analize de sânge. Ea a aflat că are toleranță la insulină, iar asta stă la baza creșterii sale în greutate. Loredana Chivu susține că s-a îngrășat câteva kilograme, însă în prezent urmează un regim strict, dar nu i s-a recomandat să facă sport.

„În momentul de față e puțin mai dificil să mă mențin în formă pentru că, din luna ianuarie, am aflat că am toleranță la insulină, un fel de pre-diabet și că am 50% șanse să fac diabet de tip II. De atunci urmez un regim drastic și iau un tratament medicamentos care constă mai mult în suplimente alimentare.

M-am îngrășat undeva în jurul a 5 kg – 7kg, dar asta din cauza afecțiunii de care v-am spus. Cel mai greu este că în momentul de față nu am voie să fac sport, dar urmează să îmi fac o intervenție Turcia și de acolo voi reveni la kilogramele mele normale.

Tratez și această afecțiune care sper să dispară în curând. Am primit un val de reacții pe Instagram și pe toate platformele de socializare, dar oamenii nu înțeleg”, a declarat Loredana Chivu pentru WOWbiz.