Vedeta din România care a devenit dansatoarea maneliștilor la 15 ani. Gestul incredibil făcut de Florin Salam într-un hotel din Capitală

Una dintre cele mai cunoscute vedete din breasla tânără din showbizul românesc a făcut dezvăluiri în premieră. Tânăra a mărturisit cum a fost ajutată de Florin Salam să se lanseze în lumea lor și să facă bani. Cu ajutorul manelistului, a reușit să se pună pe picioare financiar. Foto

Este una dintre cele mai controversate figuri din lumea mondenă din România. Pe tema personalității și a caracterului său, dar și a relațiilor pe care le construiește au luat naștere multe zvonuri. A fost acuzată inclusiv de proastă educație și criticată pentru banii pe care îi câștigă pe OnlyFans.

Despre Bia Khalifa este vorba și, dacă nu îți sună numele său cunoscut, cu siguranță o recunoști din pozele încărcate în galeria foto a acestui material. O duce bine din punct de vedere financiar în prezent. Însă nu a fost la fel întotdeauna.

În cea mai recentă intervenție pentru presa românească, vedeta de 24 de ani a vorbit despre cum a plecat de acasă și a reușit să își câștige primii bani. S-a despărțit de fratele său mai mic, care la vremea respectivă era în vârstă de 9 ani, și a plecat în lume.

Despărțirea de familie a fost una traumatizantă, potrivit spuselor Biei Khalifa, însă a reușit, cu ajutorul lui Florin Salam, să se pună pe picioare din punct de vedere financiar. Blondina a explicat cum a ajuns la București, unde avea în plan să stea doar două, trei zile, și cum l-a întâlnit pe manelist.

„Am venit la București, am zis că stau două zile… Nu știam cum să găsesc cazare, aveam 15 ani. M-am oprit la primul hotel pe care l-am găsit. Eu cred în Dumnezeu și cred că Dumnezeu m-a ajutat.

Spun acum ceva ce nu am spus nicăieri. Când am intrat în hotelul respectiv, era o masă mare cu multe persoane, femei și bărbați. La masă era Florin Salam și mi-a zis să mă pun la masă cu ei. Mi-a pus două-trei întrebări, le-am zis de ce am venit la București.

Florin Salam m-a ajutat și mi-a zis „Dansează dacă vrei să faci bani!”. M-a ajutat cu evenimente. Am fost dansatoare la 15 ani”, a spus Bia Khalifa în emisiunea În Oglindă.