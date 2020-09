Îți vine să crezi sau nu, dar vedeta din România care a descoperit secretul tinereții la 52 de ani e chiar Florentina Opriș! Prezentatoarea emisiunii tv „Sport, dietă și o vedetă” de la Kanal D arată incredibil de bine la anii săi.

Florentina Opriș arată mai bine ca o adolescentă și mulți oameni, mai ales cei care nu îi cunosc vârsta, jură că mai mult de 35-40 de ani nu are. Cu toate că, de fapt, are 52 de ani, vedeta TV nu își trădează vârsta nici măcar atunci când râde. Chipul ei pare lipsit de riduri!

Aceasta a publicat pe contul ei de socializare o imagine din timpul vacanței sale recente de pe litoralul românesc. Mai exact, Florentina Opriș a fost la mare în stațiunea Venus și s-a pozat în apa Mării Negre, îmbrăcată cu un costum de baie roz.

Fanii ei de pe contul de socializare au întrebat-o care este secretul tinereții sale, la cei 52 de ani, dar și al siluetei trase prin inel. Iată cele 5 lucruri pe care le face zilnic, pentru a arăta bine:

„Mi se întâmplă de multe ori să mă trezesc zâmbind. Mă consider o femeie împlinită, fericită, am o familie frumoasă, muncesc ce-mi place, nu mă stresez. Nici în anul acesta greu pentru toți eu nu m-am stresat, pandemia nu mi-a stricat zen-ul. Am respectat toate regulile, m-am protejat, doar că eu dintotdeauna am avut reguli stricte de igienă, astfel că nu am trăit nicio schimbare radicală”, explică ea.