Vedeta din România care a dat jos peste 30 de kilograme în doar 3 luni. La ce alimente a renunțat pentru a slăbi

O vedetă de la noi din țară a ajuns de nerecunoscut, după ce a slăbit peste 30 de kilograme. A scăpat de ele în timp record, în doar trei luni, exact cum și-a și propus. Cum a reușit să se schimbe radical și la ce alimente a renunțat complet.

O cântăreață de muzică populară de la noi din țară a ajuns de nerecunoscut. Aceasta a slăbit 30 de kilograme în doar trei luni, după ce ajunsese să nu se mai simtă bine în pielea ei. Este vorba despre celebra Cornelia Rednic, una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară.

A mers la un concert și, când a văzut că toate interpretele aveau o siluetă perfectă, a decis să facă o schimbare majoră în viața ei. S-a ambiționat și, în doar trei luni, a scăpat de 33 de kilograme și arăta complet diferit.

Când a ajuns la greutatea mult visată, și-a dat seama că nu este tocmai ce își dorește. Toată viața fusese o femeie cu forme și, când a văzut cât era de slabă, a realizat că își dorește să redevină Cornelia de dinainte și a încercat să se îngrașe din nou.

A trecut printr-o perioadă dificilă, în care se stresa mult de felul în care arăta. A făcut eforturi mari să slăbească, dar apoi a realizat că nu rezonează deloc cu forma de atunci și se gândea să mai pună câteva kilograme.

„Am slăbit şi apoi nu mi-a mai plăcut de mine. Eu toată viaţa am fost grăsuţă, nu ştiam cum e să fii slabă. Şi toată viaţa mi-am dorit să fiu slabă. Eu sunt veselă mereu, dar când am slăbit eram mereu tristă. Am încercat să mă îngraş din nou”, spunea vedeta pentru Unica.