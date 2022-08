Cum a slăbit Cornelia Rednic 33 de kilograme în doar 3 luni. S-a bucurat, dar nu se aștepta la această reacţie adversă

Cornelia și Lupu Rednic sunt unii dintre cei mai apreciați artiști de muzică populară din România. Cu o carieră ce se întinde pe foarte mulți ani, cuplul a fost mereu în centrul atenției. Și cum aspectul fizic este foarte important în showbiz, familia Rednic are grijă ca aparițiile pe sticlă și în concerte să fie fără cusur. La un moment dat, solista a considerat că trebuie să slăbească rapid, dar nu a luat în calcul o reacție adversă.

Invitată la o emisiune TV, Cornelia Rednic a dezvăluit una dintre marile sale greşeli din tinereţe: o cură prea drastică de slăbire. Deși a scăpat de 33 de kilograme în trei luni, cântăreața de muzică populară spune acum că „nu se face aşa ceva”.

Soția lui Lupu Rednic arată foarte bine și pare că a descoperit elixirul tinereții veșnice. Se simte împăcată cu aspectul său fizic, cu toate că, în trecut, a încercat tot felul de diete care promiteau marea cu sarea. Chiar s-a înfometat, ajungând să dea jos foarte multe kilograme într-un timp relativ scurt. Potrivit spuselor ei, nu ar mai încerca așa ceva niciodată! Din cauza carențelor de vitamine și minerale, a început să-i cadă părul foarte tare.

Visul multor doamne și domnișoare este să fie cât mai slabe. Asta și-a dorit și Cornelia Rednic când era tânără, dar s-a lecuit repede. Vedeta a povestit ce a pățit în urmă cu 20 de ani și de ce nu ar mai repeta experiența.

„Acum vreo 20 și ceva de ani am ţinut un regim, o cură din asta, o înfometare, practic. Pentru că atât am știut eu atunci. Mâncam foarte puțin toată ziua. Practic, două cutiuțe de iaurt cu un măr sau cărniță de pui la grătar, extrem de puțin. După ora 17 nu mai mâncam nimic. A fost o foarte mare greșeală ce am făcut eu. Nu se face așa ceva. Trebuie să consulți un nutriționist, un specialist care să spună să nu ți se întâmple ceva, doamne ferește! Eram foarte tânără atunci, n-am simțit niște efecte adverse foarte puternice. Doar că mi-a căzut părut foarte tare şi câteva săptămâni era mai slăbită”, a explicat Cornelia Rednic la Antena 3.