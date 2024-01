Lecție de viață din partea cuplului Cornelia și Lupu Rednic! Cum au reușit să depășească obstacolele vieții: “Credeam că nu vom reuși” EXCLUSIV

Cornelia și Lupu Rednic formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Cei doi artiști sunt căsătoriți de 30 de ani și au trecut împreună peste toate obstacolele, dar bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. Ambii sunt foarte credincioși și indiferent de problemele pe care le-au avut, nu au întors spatele credinței. Prezenți la un eveniment monden din Capitală, Cornelia și Lupu Rednic ne-au ofeirt un interviu emoționant despre relația lor, bazată pe încredere și respect.

Cornelia și Lupu Rednic au o căsnicie fericită de peste 30 de ani, dar cu toate acestea, cei doi nu au copii, din cauza meseriei lor de artiști, cariera ocupându-le foarte mult timp.

Aceștia recunosc că au trecut prin perioade foarte grele, dar au “doborât” împreună ziduri, doar cu ajutorul credinței. Cei doi artiști ne-au oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri. Cornelia ne-a afirmat faptul că a devenit mult mai credincioasă când și-a cunoscut partenerul de viață:

“Spun la modul cel mai sincer că eu l-am găsit pe Dumnezeu după ce ne-am căsătorit. Bineînțeles, eram credincioasă și îl aveam pe Dumnezeu în suflet, dar atunci s-a întâmplat ceva. Lupu a crescut la sat, pe Valea Izei și am observant că oamenii, la țară, sunt mult mai credincioși decât cei de la oraș. Spun asta la modul general, nu vreau să supăr pe nimeni, dar cam așa este.

Atunci, ne-am îndreptat spre Dumnezeu, pentru că doar la EL ne-a fost speranța. Au fost momente în care am simțit că nu ne vrea nimeni, am simțit că nu vom reuși să facem nimic, am simțit că nu vom reuși să trecem niște ziduri care se ridicau mereu. Erau ziduri de-a dreptul, greu de trecut.

Nu am reușit să trecem, decât cu ajutorul lui Dumnezeu, cu foarte multă rugăciune, credință și mai ales, credința binelui, că va fi bine și că va fi așa cum ne dorim.”, ne-a declarat Cornelia Rednic, în exclusivitate pentru Playtech Știri.