Vedeta din România care a condus fără permis de conducere. Acum trebuie să facă muncă în folosul comunității: ‘Cum să dau cu mătura pe stradă?’

O vedetă din România trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale, după ce a primit un verdict dureros din partea oamenilor legii. La doi ani după ce a condus fără permis de conducere, a aflat că trebuie să facă muncă în folosul comunității, ceea ce a scos-o din minți pe provocatoarea divă.

Este vorba despre Nicola Julia, căreia oamenii legii i-au deschis atunci dosar penal, iar acum și-a primit pedeapsa. Astfel, a primit o condamnare la închisoare cu suspendare, trei ani de supraveghere cât și 140 de zile în folosul comunității.

Bruneta este foarte deranjată de acest aspect, considerând că este umilitor să meargă la muncă fizică și să etaleze trupul în care a investit 120.000 de euro ca să ajungă în cea mai bună formă.

”Pedeapsa e de trei ani cu supraveghere, un an cu suspendare și 140 de ore în folosul comunității. Singura chestie care mă deranjează pe mine și îmi este greu sunt orele alea de muncă în folosul comunității.

Nicola Julia va fi nevoită să își ispășească pedeapsa, dar apoi are planuri mari. Vedeta TikTok spune că vrea să ia cât mai repede permisul de conducere, ca să scape de toate problemele.

”Eu nu am avut niciodată permis, mi-a plăcut să fiu mai rebelă. Acum trebuie să termin cât mai repede cu pedeapsa și să dau de permis, că mașină am, dar n-am permis. Caut bărbat cu permis că eu am mașină, gen”, a mai zis bruneta pentru Spynews.ro.