Cine este Loredana Pălănceanu, frumoasa profesoară care te învață matematică pe TikTok. A devenit virală, părinții celor mici o caută în fiecare zi

Cine este Loredana Pălănceanu, profesoara care a reușit să cucerească internetul cu materialele pe care le publică pe rețelele sociale. Frumoasa tânără este urmărită de o mulțime de elevi, iar părinții celor mici o caută mereu pentru a-i cere ajutorul.

Cine este Loredana Pălănceanu

Loredana Pălănceanu este o tânără în vârstă de 26 de ani, care de cinci ani de zile lucrează în învățământ. Activează ca profesoară de matematică, această materie școlară fiind prima sa iubire. A știut dintotdeauna că menirea sa este să ofere și altora cunoștințele sale, astfel încât a decis să devină cadru didactic.

A făcut parte din prima generație care a trebuit să susțină Evaluarea Națională. Potrivit spuselor sale, a luat singurul 10 la matematică din școală. Atunci a știut în sinea ei că va alege un liceu cu profil real. Și-a continuat studiile la Universitatea Alexandru I. Cuza din municipiul Iași, unde a urmat Facultatea de Matematică și Masterul în același domeniu.

În ciuda parcursului educațional pe care l-a urmat și a activității profesionale, salariul pe care îl are este destul de mic, la fel cum se întâmplă și în cazul altor profesori. Și-a luat definitivatul, însă acest demers nu a ajutat-o să obțină decât circa 20 de lei în plus la salariu. În ultimul an, venitul său lunar a ajuns la suma de 3.100 de lei.

Loredana Pălănceanu a mărturisit că predă doar din pasiune, acesta fiind singurul lucru care o motivează să își continue activitatea la catedră. A recunoscut că nu poate trăi decent cu banii pe care îi câștigă, iar utilizatorii online au reacționat imediat la vorbele sale, în circumstanțele în care, în mediul online, a dezvăluit că a mers în vacanțe în locații exotice.

„Sexy profesoara” face furori printre elevi

Tânăra de 26 de ani a început să predea matematică și pe Instagram și TikTok, platforme sociale populare în rândul adolescenților și a tinerilor. Cum a început totul? A observat că atât acasă, cât și în pauzele de la școală, mulți copii petrec timpul pe rețelele sociale, astfel încât s-a decis să îmbine matematica cu muzica, zâmbete și voie bună.

Loredana Pălănceanu predă matematică pe platformele online aproape zilnic și, în plus, îi ajută pe copii cu meditații gratuite. Nu doar pe cei mici a reușit să îi vrăjească, ci și pe părinți, care o sună pentru a-i cere ajutorul, potrivit dezvăluirilor făcute chiar de către tânăra profesoară.

În mediul online, Loredana Pălănceanu este poreclită și „sexy profesoara”, tinerii fiind captați de formele armonioase ale corpului tinerei. Nu-ți ascunde silueta elegantă niciodată, dimpotrivă, știe să și-o pună în evidență. Are bustul generos și este mândră de ea, după cum demonstrează și imaginile încărcate în galeria FOTO a acestui articol.

Loredana Pălănceanu spune că nu ar renunța niciodată la copii, deoarece iubește foarte mult ceea ce face. A recunoscut, totuși, că și-ar dori o carieră și în mediul online, bazată pe educația celor mici, de care să se ocupe în paralel, potrivit romaniatv.net. Se bucură deja de sute de mii de vizualizări la materialele pe care le postează.