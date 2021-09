Anda Adam a stârnit controverse la Bravo! ai stil. Ce s-a întâmplat după ce a apărut cu fiica ei în platou

Anda Adam și fiica ei, Evelyn, au făcut spectacol în toată regula la „Bravo, ai stil! Celebrities”, emisiunea celebră de la Kanal D. La un moment dat, fetița a izbucnit în lacrimi de față cu toată lumea. Decizia concurentei de a-și face apariția alături de fata ei a stârnit controverse. Ce s-a întâmplat după ce s-a încheiat ediția de sâmbătă.

Anda Adam și Evelyn au putut fi admirate în gala de sâmbătă, 18 septembrie 2021, de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Mama și fiica au apărut împreună în platoul emisiunii îmbrăcate aproape la fel. Pentru show-ul ei, concurenta a cântat live piesa „It’s my life”, acompaniată de micuța Evelyn.

Fetița blondinei a defilat alături de o mini chitară. Instrumentul a cam încurcat-o pe micuța Evelyn, spre finalul melodiei. Micuța s-a înțepat în chitară, moment în care a început să plângă de față cu toată lumea. Din fericire, a fost doar o mică înțepătură, iar fata Andei Adam și-a revenit rapid.

Totuși, concurenta a stârnit controverse la Bravo! ai stil. Nu toată lumea din platou a văzut cu ochi buni decizia Andei Adam de a-și implica fetița în show. Ruxi de la „Bravo, ai stil! Celebrities” nu a fost la fel de impresionată de momentul mamă-fiică precum jurații și celelalte concurente. Ruxi Opulență este de părere că un copil are scopul de a sensibiliza persoanele din jur.

La câteva zile după gala din weekend, Anda Adam a venit cu precizări despre prestația sa alături de Evelyn. Artista dezvăluie, prin intermediul social media, că nicidecum nu a folosit copilul pentru a influența juriul sau fanii de acasă, așa cum acuză Ruxi.

Una peste alta, celebra blondină spune că a avut super emoții în emisiune, mai ales că Evelyn s-a aflat pentru prima oară pe scenă alături de mama ei. Mai mult, emoții a avut și pentru că nu s-a simțit bine. În ziua filmării a încercat-o o mega răceală și răgușise grav.

„Am avut super emotii, imi tremurau genunchii, ba de tinuta, ba de @evelininsta , ba de juriu, ba de piesa si in plus in ziua filmarii ma incerca o mega raceala si ragusisem grav de l atata tuse si usturime in gat, incat era tot ce imi doream sa mi se intample la gala Nu mereu se aliniaza astrele se pare, dar mergem departe nu? Cat despre @evelininsta pot sa spun doar ca ea isi dorea f mult sa vina cu mine la emisiune si e cam artista de mica! Canta non stop, isi face de la 5 ani tik-tok-uri singura si m-am bucurat enorm de tare sa o am cu mine pe scena in premiera la un moment artistic! Nicidecum sa folosesc copilul pt a influenta in vreun fel, fereasca sfantu’!”, a fost mesajul postat de Anda Adam pe internet.