Vulpița de la Antena 1 s-a apucat de muncă. Ce job și-a găsit acum

Fenomenul Vulpița și Viorel pare-se că nu se mai termină, după aproape 5 luni de la prima apariție a celor doi în platoul ”Acces Direct”. După scandaluri, lacrimi, renunțări, plecări, reveniri, se pare că Vulpița și-ar fi găsit menirea.

După ce Viorel amenințase că o părăsește și că se întoarce acasă, Vulpița a decis că este momentul să se apuce de ceva, astfel că a reușit să-și găsească un loc de muncă, cu ajutorul creatoarei de modă Sonia Trifan.

Aceasta din urmă i-a propus tinerei să meargă la atelierul ei de modă și să învețe să decoreze, atât rochiile de mireasă create de ea, cât și pantofii viitoarelor mirese. Zis și făcut! Plină de emoții, și mai încrezătoare ca niciodată în propriile puteri, Veronica s-a prezentat la locul de muncă oferit de frumoasa Sonia Trifan.

”Am emoții, dar o să-mi treacă. Am mai fost, dar am așa un pic de emoții. Sunt mai pregătită, să vedem ce îmi spune, ce indicații îmi dă. Eu sunt încrezătoare. Am încredere în mine și nu mă las dusă de val. Hai cu dreptul înainte”, a declarat Veronica ajunsă la fața locului.