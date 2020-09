Bianca Pop a ajuns la Poliție. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu ispita de la Insula Iubirii

Problemele se ţin scai de Bianca Pop! Fosta ispită de la “Insula Iubirii” a ajuns la Poliţie, după ce a declarat că a fost drogată şi violată. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu bruneta?!

Dacă în urmă cu doar câteva zile, Bianca Pop mărturisea de pe patul de spital că a fost agresată sexual şi şoca pe toată lumea cu declaraţiile făcute, acum, fosta ispită de la “Insula Iubirii” este pregătită să îi facă să plătească pe cei care au rănit-o.

“Am atacuri de panică și plec la IML să fac analize, pentru că, pe lângă că am fost și drogată mult, mi-a pus și ceva în pahar. Am aflat aseară. Am fost la Secţia 7 de Poliție pentru a da niște declarații pe care nu am reușit să le dau ieri și de aici mergem la IML ca să vedem ce s-a întâmplat, ce fel de substanțe au fost și să continuăm cu plângerile”, a spus Bianca Pop, conform spynews.ro.