Vedeta de la Pro TV este însărcinată din nou, pentru a 5-a oară. Ce reacție a avut

Vedeta, corespondent Știrile PRO TV, a dat vestea minunată. Ea va deveni pentru a cincea oară mămică și a dezvăluit și sexul copilului. Este incredibil modul prin care vedeta a făcut anunțul.

Adriana Stere de la PRO TV a anunțat că va fi mămică pentru a cincea oară. În anunțul făcut pe rețelele de socializare, ea postat o imagine cu șase ace de siguranță, care reprezintă familia sa: ea, soțul și cei patru copii. Ca să își anunțe sarcina, a mai așezat un ac de siguranță mai mic în interiorul unuia dintre acele de siguranță.

Mai mult, Adriana a pus un șnur de culoare roz pentru a anunța că va avea o fetiță: ”BREAKING NEWS!!!Căutăm apartament cu 4 camere sau casă în cartierul Berceni. Să fie puțin roz”, a transmis Adriana Stere de la PRO TV.

Corespondenta PRO TV, în vârstă de 38 de ani, a spus la ”Vorbește Lumea” că este gravidă în luna a patra, spre final, iar fetița care urmează să se nască va primi numele Iris Adriana. De asemenea, Adriana Stere a mai spus că fetița este foarte dorită. La fel de mult și-a dorit și soțul Adrianei un copil, dorința amândurora fiind de a mai avea încă o fetiță.

Adriana Stere are o familie numeroasă, compusă din trei băieței, dintre care doi gemeni și o fetiță foarte frumoasă. Cu toate acestea, vedetei de la PRO TV i s-a spus în adolescență că nu va putea avea copii.

”Nu m-am gândit niciodată că voi avea o familie atât de mare. Nu că nu mi-aș fi dorit, însă din adolescență am aflat că am un organism atipic și că erau șanse slabe să am chiar și un copil. Asta era scenariul cel mai probabil undeva pe la 19 ani. Uite că medicină merge mai departe” a povestit Adriana Stere, cu ceva timp în urmă, potrivit Viva.ro.