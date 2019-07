De ce nu își dorește prințul Harry o familie numeroasă alături de Meghan Markle. E inedit pentru familia regală

Prințul Harry a vorbit recent despre familia lui și a anunțat că își mai dorește încă un copil cu Meghan Markle, însă nu mai mult. Motivul este surprinzător, s-ar putea spune, având în vedere că provine dintr-o familie regală: prințul Harry nu vrea să contribuie la suprapopularea planetei.

Prințul Harry nu vrea o familie numeroasă cu Meghan Markle

Ducele și ducesa de Sussex au devenit părinți în urmă cu două luni, când Meghan Markle a născut un bebeluș perfect sănătos, care a primit numele Archie Harrison. Prințul Harry radiază de fericire de fiecare dată când vorbește despre copil și soție și spune că se gândește să devină tată pentru a doua oară. Fiul cel mic al prințesei Diana nu are însă de gând să îl egaleze pe prințul William în ceea ce privește numărul de copii, iar asta dintr-un motiv surprinzător pentru un membru al familiei regale.

Prințul Harry este îndrăgostit de natură și încearcă să protejeze cât de mult poate mediul înconjurător. În încercarea de a salva planeta, ducele de Sussex s-a gândit să nu facă mai mult de doi copii, pentru a nu contribui la suprapopulare. Mărturisirea a fost făcută în timpul unui interviu acordat etologului Dr. Jane Goodall, care va fi publicat în luna septembrie în revista British Vogue.

„Cred că, ciudat, din cauza oamenilor pe care i-am cunoscut și a locurilor în care am avut norocul să merg, am avut întotdeauna o legătură și o dragoste profundă pentru natură. O văd altfel acum , nu încape îndoială. Dar eu am crezut întotdeauna: acest loc, pământul pe care trăim, este împrumutat. Și, cu siguranță, fiind la fel de inteligent ca toți, sau la fel de evoluat cum ar trebui să fim cu toții. Ar trebui să putem lăsa ceva mai bun pentru următoarea generație”, a declarat prințul Harry.