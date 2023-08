Vedeta de la PRO TV care pleacă singură în vacanţa de vară! Motivul, dezvăluit chiar de prezentatoare: „Merg în Grecia” VIDEO EXCLUSIV

Iulia Pârlea s-a angajat la Pro TV în urmă cu un an și jumătate, unde prezintă rubrica Meteo, dar a fost implicată și în proiecte de divertisment precum Generații de distracții”, alături de Horia Brenciu sau “Vocea României”, unde a fost în culise alături de concurenți pe durata live-urilor și a fost prezentă și la Protevelion, semn că a convins că este bună. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Iulia ne-a spus că are întotdeauna emoții când intră pe post, dar că ele sunt constructive, dar și că se pregătește să plece în vacanță în Grecia, unde se simte ca acasă.

Iulia Pârlea preferă vacanțele cu gașca de prieteni, dar și-a făcut obiceiul ca o dată pe an să plece singură în vacanță. De escapade în doi deocamdată nu se pune problema, pentru că vedeta TV este singură.

Îți mai aduci aminte cum a fost prima zi la Pro TV? I-ai cerut vreun sfat lui Busu înainte să intri pe post?

S-a împlinit un an și jumătate de când am intrat prima oară live la Pro TV . A fost pe 21 martie 2022. Da, aveam mari emoții și i-am spus ce trebuie să fac. Busu a zis: să te miști și restul se învață. Iar eu tremuram toată.

Dar nu s-a văzut.

Practic când ai scăpat de trac, să intri în platou fără niciun stres?

Nu am scăpat nici acum și asta se întâmpla și pe vremea când prezentam știri și când prezint emisiuni de divertisment. Dar cred că de fapt asta este frumusețea, pentru că emoția asta se transmite mai departe, o simt și telespectatorii și până la urmă și noi suntem oameni.

În vara asta unde ți-ai încărcat bateriile? Văd că ești bronzată.

Sunt bronzată, dar de aici din București. Am fost plecată pe la sfârșitul lunii mai câteva zile. Urmează acum la sfârșitul lunii să plec într-o vacanță.

Ce destinație ai ales?

Grecia bineînțeles. Este prima țară pe care am vizitat-o acum foarte mulți ani și de atunci merg în fiecare an o dată sau de două ori, acolo îmi încarc bateriile, acolo simt eu că mă relaxez, că mă odihnesc. Merg în partea de sud a Atenei, în Vouliagmeni, unde este și plajă. Mi-am făcut și o grămadă de prieteni, mă simt ca acasă și acolo.

Preferi vacanțele în doi sau cu gașca de prieteni? Cum mergi de data asta?

De data asta am să merg singură, pentru că eu prefer și vacanțele singură. O vacanță pe an cel puțin o am singură, tocmai să mă relaxez, să-mi încarc bateriile și să mă gândesc la ale mele. Dar, de obicei prefer vacanțele cu prietenii. Vacanțele în doi nu, pentru că nu se pune problema. Sunt singură acum.