Iulia Pârlea, schimbare majoră în viața ei la cei 37 de ani împliniți: „Până acum doi ani nu făceam” VIDEO

Iulia Pârlea, într-un interviu oferit în exclusivitate jurnaliștilor redacției Ego – Playtech.ro, a dezvăluit ce schimbare majoră a făcut în viața ei. Frumoasa prezentatoare a rubricii Meteo de la PRO TV a împlinit recent 37 de ani, însă mulți are crede că are cu cel puțin zece ani mai puțin. Până acum, vedeta nu a apelat la serviciile vreunui medic estetician, însă are armele sale secrete pentru a avea tenul perfect.

Ce schimbare majoră a făcut Iulia Pârlea în viața ei înainte de a împlini 37 de ani

Pe 8 octombrie, Iulia Pârlea a împlinit 37 de ani. Frumoasa prezentatoare a rubricii Meteo de la PRO TV se declară mândră de vârsta pe care o are, mărturisind că este o femeie norocoasă, moștenind un bagaj genetic bun ce a ajutat-o să țină departe de chipul său urmele trecerii timpului.

Într-un interviu oferit în exclusivitate jurnaliștilor redacției Ego- Playtech.ro, Iulia Pârlea a dezvăluit că a decis să facă o schimbare importantă acum aproape doi ani, când a început să ceară părerea unor specialiști și să își construiască o rutină de îngrijire a tenului.

„În primul rând, vreau să spun că sâmbătă (n.r. 8 octombrie), fac 37 de ani și mă mândresc cu asta. Să știi că până acum doi-trei ani nu aveam nicio treabă, recunosc, nu mă dădeam cu creme, nu făceam tratamente, absolut nimic, asta pentru că am fost norocoasă, am genă bună, dar acum am început să cer părerea specialistului și mă dau cu creme. Și bineînțeles rutina de demachiat în fiecare seară. Cam atât”, a povestit Iulia, pentru Ego.ro, mărturisindu-ne că acest lucru a făcut ca niciodată, nici măcar în adolescență, să nu se fi confruntat cu diverse alergii sau erupții cutanate din cauza unor produse dermatologice.

„Așa nu am pățit vreo nenorocire”

Vedeta PRO TV a mărturisit că în perioada adolescenței s-a confruntat cu unele probleme hormonale, dar care s-au rezolvat de la sine.

„Faptul că nu am folosit creme a fost un plus pentru că așa nu am pățit vreo nenorocire. Adică nu m-am dat cu vreo cremă veche sau expirată. Eu am avut probleme hormonale de adolescență până acum câțiva ani, s-au reglat de la sine, dar nici așa nu m-am dat cu vreo cremă”.

Dacă a adoptat o atitudine relaxată când a venit vorba despre îngrijirea pielii de pe față, Iulia Pârlea a recunoscut că poate fi încadrată în categoria persoanelor care, îngrijorate constant că ar suferi de vreo boală, apelează la internet pentru a-și găsi singure un diagnostic.