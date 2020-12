Vedeta de la Kanal D a izbucnit în lacrimi. Motivul momentului emoționant

O vedetă de la Kanal D a izbucnit în lacrimi, iar motivul momentului este pur și simplu emoționant. Vedeta a plâns pur și simplu în platourile de filmare de la Kanal D, în timpul emisiunii Bravo, asi stil! Celebrities. Despre cine este vorba, vedeți în rândurile de mai jos.

O vedetă de la kanal D a izbuncnit în lacrimi, în timupul emisiunii Bravo, ai stil! Celebrities, în urma unui moment emoțional. Este vorba despre Theo Rose (23 de ani), care a izbucnit din nou în lacrimi în cadrul emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities!”. Artista originară din Ploiești a mărturisit că i-a plăcut foarte mult să ia parte la acest proiect inedit difuzat la Kanal D.

Cântăreața, pe numele din buletin Theodora Maria Diaconu, nu credea nicio secundă că va ajunge până în marea finală a emisiunii, în contextul în care la început s-a adaptat greu condițiilor concursului. Chiar și așa, vedeta are o undă de regret că filmările se termină curând.

Theo Rose concurează pentru marele premiu ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Theo Rose este concurenta favorită pentru premiul cel mare în valoare de 100.000 de lei, aceasta demonstrând că are stil și știe să asorteze piesele vestimentare. În plus, vedeta are o grămadă de fani hotărâți să o voteze pentru titlul ”de cea mai stilată femeie din România”.

”Mi-a plăcut foarte mult să fiu aici și nu mi-am închipui, nici n-am crezut că o să ajung până în finală”, a spus Theo Rose în platoul emisiunii de stil de la Kanal D, în ediția de joi, 17 decembrie 2020. Frumoasa ploișeteancă este una din cele 6 finaliste al competiției ”Bravo, ai stil! Celebrities”, ultima ediție urmând a fi difuzată sâmbătă, 19 decembrie 2020.

Cu cine concurează Theo Rose

De asemenea, șatena va lupta în marea finală alături nu nume grele din showbiz-ul autohton. Printre acestea se numără Alexandra Ungureanu, Cristina Șișcanu, Andreea Tonciu, Oana Radu și Deea Codrea. Theo Rose s-a acomodat cu greu în emisiunea de modă ”Bravo, ai stil!”, din cauză că suferă de anxietate și depresie. De asemenea, aceasta a mărturisit la un moment că filmările au ținut-o ocupată o perioadă bună de timp și a reușit să nu se mai gândească la aspectele neplăcute din viața sa.

Vedeta a reușit să treacă cu bine peste anxietate și datorită iubitului ei, cu care o relație specială. Artista este susținută în permanență de partenerul ei de viață, la adresa căruia are numai cuvinte de laudă.

Lui Theo Rose i-a prins foarte bine participarea la emisiune

”Faptul că sunt aici, că sunt foarte ocupată și că petrecem foarte mult timp la filmări, mă ajută extrem de mult.

Este o altă energie, interacționez în permanență cu alți oameni, te schimbi, te machiezi… Mă țin ocupată cât mai mult și încerc să fiu optimistă!”, a mai spus Theo Rose recent în cadrul show-ului de stil de la Kanal D.