Vedeta de la Antena 1 care va avea o mare emisiune la PRO TV. E oficial, au bătut palma deja

O vedetă de la Antena 1 a reușit să bată palma cu șefii de la Pro TV! Aceasta va avea acum o emisiune la trustul iubit de români după ce a părăsit un show spectaculos cu costume și diverse vedete ale tuturor vremurilor. Fanii prezentatorului s-au bucurat enorm că îl vor revedea pe micile ecrane într-o nouă formulă și cu o nouă echipă în spate. Despre cine este vorba și ce proiect va aduce în fața românilor? ,,Mă bucur atât de mult să revin alături de cei din echipa Pro TV”, a spus el.

Vedeta de la Antena 1 care va avea o emisiune la Pro TV: fanii au rămas surprinși

Românii au văzut schimbări multe la televiziunile din țară în ultima perioadă. După ce Dan Negru a părăsit Antena 1 pentru alt show la Kanal D, acum a venit rândul altei vedete să facă o schimbare uriașă. Mai exact, Cosmin Seleși a părăsit Antena 1, dar pentru un proiect la Pro TV.

Celebrul fost moderator al emisiunii ,,Te cunosc de undeva” urmează să revină în fața fanilor cu proiectul ,,Batem palma?”. Concret, este vorba despre un show unde concurenții vor lupta pentru premii. Emisiunea are la bază formatul Deal or no deal, distribuit de Banijay – Creative Networks şi creat de Endemol Shine.

Bărbatul i-a anunțat pe fani că nu mai are de gând să stea în pauză și că revine în casele lor. Vedeta a susținut că i-a fost dor de platoul de filmare. De asemenea, cel din urmă a subliniat că este fericit pentru faptul că urmează să fie din nou aproape de români și să le dea energia pe care o are și cu care se hrănește.

„Am tot primit întrebarea – Când revin în televiziune? Iar astăzi e oficial – De acum! Şi vă spun asta direct de pe platoul de filmare de care mi-a fost atât de dor! Mă bucur atât de mult să revin alături de cei din echipa Pro TV pe care-i cunosc şi în care am încredere, dar şi mai tare sunt fericit de faptul că urmează să fiu iar aproape de cei de acasă, să le dau din energia mea şi să mă hrănesc cu părerea lor”, a spus prezentatorul.

,,Atât le transmit: să nu rateze nicio ediţie”

Cosmin Seleși le-a transmis telespectatorilor că nu trebuie să rateze nicio ediție pentru că show-ul va fi garantat unul cum nu s-a mai văzut. Distracția va fi prezentă, iar participanții nu vor pleca de acolo cu mâna goală.