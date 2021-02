Vedeta de care România a uitat a apărut azi la PRO TV. Ți-ai adus aminte cine e?

Kitty Cepraga este o vedetă care nu a mai apărut de ceva timp în spațiul public. Ea a fost invitată însă azi, la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV.

Vedeta de care România a uitat a apărut azi la PRO TV

Kitty Cepraga a dezvăluit că va rămâne în România, cel puțin pentru încă un an, alături de fiica sa, în vârstă de cinci ani jumate. Aici, Kitty Cepraga are niște proiecte legate de cinematografie, spre deosebire de Italia, acolo unde locuia și unde pandemia de coronavirus i-a afectat grav activitatea. Tot în România, fiica ei va începe și clasa zero și, deși se află de puțină vreme aici, micuța a învățat limba română imediat, cu toate că o vorbește cu accent italian.

”Ea vorbste in limba romana cu accent italian, este bilingva, i-am deschis poarta catre un viitor frumos. Ascultă muzică, e in perioada Michael Jackson”, a dezvăluit Kitty Cepraga despre fiica ei.

Cât despre mâncare, fiica ei nu se dă deloc în vânt după tradiționalele sarmale, ci a rămas fană pastelor, ca în Italia.

A ramas fana a pastelor, nu mananca sarmale deloc. Ea e foarte matura, e o relatie bazata pe prietenie. M-a intrebat despre Dumnezeu, avem discutii filosofice. Nu prea ma supara, ma asculta, nu am motive sa o cert”, a povestit actrița, care va mai petrece o vreme în țara de origine.

Kitty Cepraga, din nou în România

”Munca este aici in Romania, mai ramanem cel putin un an aici si va face clasa zero aici. Ar fi pacat sa nu ma ocup de proiectele mele”, a mai spus Kitty Cepraga.

Cum spuneam, anul 2020 a fost unul dificil și pentru Kitty Cepraga, care a fost nevoită să amâne mai multe proiecte pe care le avea în derulare.

„În mare parte s-au anulat, altele s-au amânat. Vedem care dintre ele se pot relua, cum, în ce formă și dacă se vor mai face. Este o mare problemă pentru noi toți cei care suntem liberi profesioniști. În meseria noastră nu depindem doar de noi, ci și de ceilalți oameni, de o echipă întreagă, de destin. Sper să se lege ceva frumos și din punct de vedere al carierei în România. Îmi e dor să lucrez și aici, sunt 17 ani de când sunt plecată în Italia“, a punctat actrița Kristina Cepraga, în urmă cu ceva timp, pentru click.ro.

Kitty Cepraga a locuit vreme de 17 ani în Italia.