Vă amintiți de Kitty Cepraga? Ce se întâmplă acum cu ea, după ce a rămas blocată în România

Kitty Cepraga a fost prinsă de epidemia de coronavirus în România. Vedeta venise cu fiica sa din Italia, acolo unde trăiește, pentru două săptămâni în țară și nu a plecat nici acum înapoi. Izolarea a petrecut-o separată de soțul său, care a rămas în Italia în toată această grea perioadă.

O mai știți pe Kitty Cepraga? Ce se întâmplă acum cu vedeta, după ce a rămas blocată în România

Kitty Cepraga a fost despărțită de soțul italian de la începutul izolării și până în prezent, scrie okmagazine.ro. Deși ar putea să plece, întrucât între timp Italia adevenit țară verde, cu un număr mic de infectări de COVID-19, vedeta mai stă în țară pentru că mai are niște proiecte.

”Nu eram pregătite să dureze atât de mult izolarea, drept pentru care am intrat în rutina de a sta la bunici. Nu ştim încă ce să facem, pentru că grădiniţa fetiţei începe de-abia în septembrie, aşadar văd dacă se leagă nişte proiecte pentru mine în ţară. Deocamdată rămânem în Bucureşti”, a declarat Kitty Cepraga.

Kitty Cepraga avea de gând să stea doar două săptămâni în țară

Vedeta venise în țară pentru a vizita buicii fetiței sale. Nu avea de unde să știe că vizita se va prelungi. ”Noi am venit în primele zile din luna martie în vizită la bunici, pentru două săptămâni, şi iată că a venit toată drama asta mondială peste noi şi lockdown-ul implicit, drept urmare am rămas în România, a fost destul de ciudat.

Am fost, totuşi, privilegiate, pentru că am stat la curte, am fost răsfăţate cu mâncăruri minunate în fiecare zi…”, a mai spus Kitty Cepraga.

Kitty Cepraga, despărțită de soțul său timp de patru luni

Vedeta a petrecut perioada de izolare despărțită de soțul său, care a rămas în Italia, țară greu încercată de pandemia de coronavirus.

”Ceea ce s-a întâmplat în Italia a fost crunt şi cumplit. Am şi cunoştinţe care au avut mari probleme de sănătate sau şi-au pierdut apropiaţi. Sunt nişte schimbări planetare pe care nu le putem influenţa noi, e de văzut cum vom merge mai departe…”, a mai declarat Kitty Cepraga.