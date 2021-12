Vedeta cunoscută în România care și-a îndeplinit un mare vis: ‘Mi-am dorit să îmi micșorez sânii’

O frumoasă vedetă din România a așteptat 13 ani pentru a face operația de mișcorare a bustului. Aceasta și-a dorit din tot sufletul să recurgă la o schimbare drastică. Ea a recunoscut că se simte mult mai bine de când corpul ei arată într-un alt mod, fiind extrem de mulțumită de alegerea sa.

Roxana Blagu, fosta solistă de la Trident, este extrem de încântată după ce a ajuns pe mâinile medicilor esteticieni. Vedeta și-a dorit să recurgă la o operație de micșorare a sânilor pentru a se simți cât mai bine în trupul său. Mai mult, ea a scăpat și de excesul de piele căpătat după naștere.

„Mi-am dorit să îmi mișcorez sânii după a doua sarcină. Am făcut o mastoplexie, mișcorare, ridicare, practic o reconstrucție totală am făcut. Sunt foarte încântată. Mâine fac o lună. Am fost bine din prima seară.

A trebuit să îmi refac cezariana, burta mea fiind foarte mare, în momentul în care a ieșit Sasha, am rămas cu un exces de piele. Ca și cicatrice, era ok, dar arăta ca un material când îl coși și tragi de cusătură. A devenit un complex, se vedea și prin costumul de baie.

Am zis că le fac pe toate într-o operație. Sunt în decurs de a se vedea din ce în ce mai bine. Nu este deloc dureros. Eu am căutat pe cineva să îmi explice cum este recuperarea, îmi era frică de anestezie totală.”, a zis Roxana Blagu la Vorbește lumea.