Cântăreața cunoscută din România care trăiește o dramă de 7 ani: ‘Fata mea m-a blocat, nu vorbește cu mine de mulți ani’ EXCLUSIV

Fosta artistă, căsătorită în prezent cu Andrei Badiu, își dorește ca micuțul său, în vârstă de un anișor, să-și cunoască sora. Aceasta ne-a mărturisit că i-a vorbit despre ea și ca i-a arătat-o deja, în fotografii.

De câțiva ani, de când s-a căsătorit cu Andrei Badiu, fostul soț al Oanei Frigescu și are o frumusețe de băiețel, a reapărut soarele și pe strada Roxanei Blagu, fosta solistă de la Trident. Fericirea sa este însă umbrită de o mare durere, faptul că fiica sa nu vrea să audă de ea.

”Nu am mai vorbit cu ea de opt ani. Am văzut-o, recent, întâmplător, în parc. Dar nu m-am apropiat de ea. Am încercat să-I scriu de pe mai multe conturi, dar pe toate m-a blocat”, a mărturisit aceasta pentru playtech.ro.